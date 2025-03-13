Органний концерт, ліплення з глини та монодрама: куди піти в Ужгороді 14-16 березня

І знову кінець тижня і ми зібрали для вас події, які можуть вас зацікавить упродовж найближчих трьох днів. Їх небагато, але вони всі направду дуже різноманітні.

Крім того, в понеділок, 17 березня до 151 річниці з Дня народження Августина Волошина, Ужгородський музей організовує благодійний показ документальної стрічки «Срібна Земля. Хроніки Карпатської України 1919-1939». Показ почнеться о 15:00. А вже наступного дня, це вже аж вівторок, але ми не можемо про це не згадати, у лекційній залі Закарпатської академії мистецтв пройде відкрита лекція з “Історії графічного дизайну” — “Дизайн як засіб візуалізації музичних творів” (о 15:30).

11 подій весни, на які варто піти в Ужгороді

Але це буде аж наступного тижня, а ми повертаємось до наших вихідних.

14 березня (п’ятниця)

Концерт-перфоманс “Кохання на часі”

ПАДІЮН запрошує на концерт-перфоманс “Кохання на часі” — спільний творчий проєкт з Донецьким академічним обласним драматичним театром (м. Маріуполь) за участі заслуженого артиста України Олександра Садварій. Вхід вільний.

Початок о 17:30.

Chico & Qatoshi

В Закарпатській обласні філармонії відбудеться концерт Chico & Qatoshi. Це автори суперхітів «Ластівки», «Допоможе ЗСУ», “Покохай мене”, “Акація” та ін., які не лише підкорили чарти, але й стали символом підтримки української армії. Їх музика втілює силу, боротьбу та надію, що резонує з кожним слухачем. Виступ обіцяє бути наповненим емоціями, драйвом і патріотичним духом.

Початок о 19:00.

Моновистава “Чіріклі”

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть історію про долю ромської родини, яку розповість наша Чіріклі – з.а.України Наталія Засухіна. Історія створена на реальних подіях, за творами Миколи Бурмека-Дюрі, інсценізацію яких зробив Олександр Гаврош. Лунатиме жива ромська музика у виконанні Оксани Ігнатич.

Початок о 19:00.

15 березня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Активності в “Акваріумі”

ГО «Щасливі діти» запрошують дітей 7-11 років на чергову пізнавально-творчу екскурсію в екзотаріум «Акваріум». На пізнавально-творчих екскурсіях учасники вчаться любити природу і бути відповідальними; дізнаються нові цікаві факти про тваринок; долають страхи та розвінчують міфи та займаються творчістю – створюють корисні речі своїми руками.

Початок о 17:00. Тривалість екскурсії: 2 години. Вхід безплатний за попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена.

Музично-літературний вечір

В Художньому музеї ім.Й.Бокшая пройде вечір «Жіноче обличчя української літератури ХІХ ст. Творчість Лесі Українки». Це чудова можливість зануритися в українську культуру, погортати сторінки історії, познайомившись з видатними особистостями – письменницями ХІХ ст. Особлива увага зосереджена на творчості Лесі Українки – неординарної, талановитої авторки, уривки з творів якої прозвучать в акторському виконанні.

Початок о 15:00. Вхід вільний.

“Говори, щоб тебе почули”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на зустріч-практикум “Як говорити, щоб тебе почули”, який проведе бізнес-тренерка Діана Нірода, яка має досвід успішних переговорів та виступів на аудиторію понад 200 осіб.

“Поговоримо про вміння вести діалог та переговори, виступати публічно й доносити свої ідеї до людей… Невпевненість та незнання часто стримують нас у розвитку та реалізації потенціалу. Як позбутись страху публічних виступів? Як почати проявлятись? Я дам кілька інструментів, які точно допоможуть впоратися із труднощами, які виникають у цій площині”, — каже Діана Нірода.

Початок о 15:00, адреса: вул.Швабська, 68 (каб.205).

Вистава «Ніч Гельвера»

Пронизлива історія про страх і надію, любов і втрати, про боротьбу з собою та жорстокістю світу. Сюжет, у якому переплітаються ніжність і трагедія, залишить глибокий слід у серці кожного глядача.

Початок о 19:00.

16 березня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей “”Країна серйозних”

Уявіть собі світ, де сміх – заборонений, а мрії – злочин. Саме в таку країну потрапляє наш герой.Та чи зможе він повернути радість і барви у життя мешканців?

Початок о 12:00.

Майстерка «Ліпка писанки з кольорової глини»

До Ужгородського скансену запрошують на унікальну майстерку з виготовлення писанку з кольорової глини. Основам навчатиме усіх охочих Людмила Губаль – заслужена майстриня народної творчості України. На учасників чекає знайомство з традицією глиняних писанок та робота з натуральною кольоровою глиною в атмосфері творчості та натхнення.

Початок об 11:00. Органний концерт у філармонії До Дня народження Й.С.Баха Закарпатська обласна філармонія запрошує на органний концерт. Музика Баха – це шлях через надію, нескінченні лабіринти гармонії, любов та розчарування, до розуміння вічності, а ще – це найкращий засіб для розуміння свого внутрішнього світу, вона наштовхує нас на відповіді, які ми під час буденного життя не в змозі знайти. Цього вечора на вас чекають найвідоміші та найулюбленіші органні твори композитора у виконанні заслуженої артистки України, органістки Хмельницької обласної філармонії Наталії Молдован. Початок о 17:00. Вистава “№13” «Це ексцентрична комедія положень, де важко вгадати, що відбуватиметься на сцені вже за хвилину. Тут намішано всього: і любовна історія, і політична сатира, і детектив, і родинна драма. Комедії Рея Куні розраховані на найширше глядацьке коло. Не дивно, що їх часто екранізовують», – розповідає режисер-постановник з.а.України Михайло Фіщенко. Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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