Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Орендована швейцарська корова та брак українських стрічок: чим запам’ятався 6-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль

14 Жовтня 2025 48

Впродовж двох днів, 11-12 жовтня, Ужгород вже вшосте приймав Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF).

Захід традиційно об’єднала кіномитців, дослідників природи та глядачів із кількох країн, ставши не лише кіноподією, а й майданчиком для важливих розмов про екологію, війну та людську силу духу.

Як розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер, а нині військовослужбовець ЗСУ Дмитро Грешко, цього року головною темою заходу стала зцілювальна сила гір.

“Наш лозунг цього року – “Гори зцілюють душу”. Основний фокус – збереження природи, наслідки війни та реабілітація військових. Ми хотіли показати, як гори можуть бути терапією – для людини, суспільства, країни”, – сказав він.

Дмитро Грешко (головний організатор)

Дмитро Грешко

Відповідно до конкурсної програми увійшли фільми про охорону природи, відновлення після травматичних подій і фізичну реабілітацію.

Як от, наприклад, стрічка про психологічну реабілітацію британського музиканта після COVID-19 або фільм Романа Бебеха “Еверест без меж”. Він розповідає історію двох ветеранів, які втратили кінцівки, але здійснили сходження до базового табору найвищої вершини світу.

gal-324508
gal-324515
gal-324522

Лекції та панельні дискусії

Окрім кінопоказів, у межах фестивалю відбувались панельні дискусії, присвячені стану української кіноіндустрії та взаємодії людини з природою. Уже згаданий Роман Бебех після кінопоказу провів лекцію “Гори як терапія: досвід реабілітації ветеранів”.

“Це був важливий майданчик для обміну досвідом і прикладів, як саме природа може допомагати відновленню військових”, — зазначив Дмитро Грешко.

gal-324543
gal-324536
gal-324529

Екологиня, доцентка УжНУ Оксана Станкевич-Волосянчук, своєю чергою, прочитала лекцію “Природа і відновлювальна енергетика: чому тут існують конфлікти?”.

565700730 1500189981060820 5676596817088832655 N

Оксана Станкевич-Волосянчук

Попри війну, до Ужгорода на фестиваль особисто приїхала низка режисерів, в тому числі й з-за кордону. Серед них – автори фільму зі Швейцарії “Як орендувати корову” Лівні Гольц, Себастьян Райніке та Ніколас Зайлер. Їхня стрічка, яка була показана у межах фестивалю, присвячена повсякденному життю у швейцарських Альпах.

“Ми хотіли, щоб глядачі в Закарпатті побачили, як живуть у горах у Швейцарії – без прикрас, буденно, по-людськи. Бо насправді життя в Альпах дуже схоже на життя в Карпатах: ті ж луки, ті ж корови, те ж сільське господарство”, – каже Дмитро Грешко.

Також на фестиваль завітав  німецький альпініст Йост Кобуш – герой фільму “Мінус 103 градуси”. Він розповів про свій досвід сходжень і поспілкувався з українською аудиторією.

“Зокрема, Йост Кобуш знімав відео про свій приїзд, про враження від перебування. І для нас це важливо: що іноземні автори приїжджають на Закарпаття, знайомляться з місцевими режисерами. Так виникають контакти, які можуть привести до нових спільних проєктів”, — зазначив директор фестивалю.

gal-324487
gal-324494

Українське кіно під час війни

Дмитро Грешко зазначає, що цього року кількість українських фільмів у програмі була меншою, ніж зазвичай. А переможцями в усіх номінаціях стали іноземні стрічки. Директор фестивалю пов’язує таку ситуацію з війною та зі скороченням фінансування кіноіндустрії у цьому зв’язку.

“На жаль, через повномасштабну війну і відсутність державного фінансування кіновиробництво в Україні переживає кризу. Частина режисерів нині служать у ЗСУ, деякі загинули. Це вплинуло і на фестивальну програму”, — прокоментував він.

Водночас деякі українські режисери подали роботи, створені за кордоном. Наприклад, Анна Юдченко, яка навчалася в Італії, представила фільм, профінансований місцевими структурами.

564049404 1500189991060819 7465155424336007666 N

Гора з гільз як нагорода

Переможці за глядацьким голосуванням

Як і торік, переможців CMIFF визначали самі глядачі, розповів Дмитро Грешко: “Ми не організовували професійне журі, продовживши практику глядацького голосування. Як і торік, переможців нагороджували статуетками, що мають символічну форму гори з гільз. Їх створював учасник команди фестивалю Роберт Довганич”.  

При цьому наголосив: усі культурні події сьогодні можливі лише завдяки українським військовим. Тож і під час фестивалю відбувся благодійний аукціон, який вів Володимир Суран із Руху підтримки закарпатських військових. Усі зібрані кошти спрямовано на придбання комплектуючих для дронів.

gal-324473
gal-324466

Завершився фестиваль показом документального фільму “Дівіа” авторства самого Дмитра Грешка – стрічки, що досліджує вплив війни на природу України. Сам режисер нині служить у Збройних силах, тож особисто бути присутнім на показі не зміг.

565088041 1500190001060818 4622002612425960772 N

На фестивальному майданчику

Переможці VI Карпатського гірського фестивалю в Ужгороді

Найкращий повнометражний документальний фільм:
“Пробігти знову” — реж. Алексі Берґ (Франція, 2025).

Найкращий короткометражний документальний фільм. Частина 1 – Суспільство:
“Життя понад усе” — реж. Аліс де Рошеґонд (Франція, 2025).

Найкращий короткометражний документальний фільм. Частина 2 – Спорт:
“Мінус 103 градуси” — реж. Феліне Ґерхард (Німеччина, 2024).

Найкращий короткометражний ігровий фільм:
“Нура” — реж. Лоренц Клапфер (Італія, 2025).

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
“Ведмедиця і Птах” — реж. Марі Кодрі (Франція, 2024).

565666130 1500189967727488 2200572466900607529 N

Команда фестивалю

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото Фейсбук-сторінки CMIFF

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Дмитро Грешко # Дмитро Грешко кінофестиваль # Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль # Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль переможці # Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль Ужгород # кінофестиваль Ужгород # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Залучення нових волонтерів, підтримка ветеранів та виготовлення дронів: чим живе Рух підтримки закарпатських військових у 2025 році

Прокуратура вимагає встановити охоронний статус для пралісів площею більше 527 га на Тячівщині

Видавництво “Комора” відкрило передпродаж на книгу нобелівського лауреата Ласло Краснагоркаї

З 12 жовтня для українців запустили нову систему перетину кордону з ЄС: що змінилося