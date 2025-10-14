Орендована швейцарська корова та брак українських стрічок: чим запам’ятався 6-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль

Впродовж двох днів, 11-12 жовтня, Ужгород вже вшосте приймав Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF).

Захід традиційно об’єднала кіномитців, дослідників природи та глядачів із кількох країн, ставши не лише кіноподією, а й майданчиком для важливих розмов про екологію, війну та людську силу духу.

Як розповів у коментарі Varosh директор фестивалю, режисер, а нині військовослужбовець ЗСУ Дмитро Грешко, цього року головною темою заходу стала зцілювальна сила гір.

“Наш лозунг цього року – “Гори зцілюють душу”. Основний фокус – збереження природи, наслідки війни та реабілітація військових. Ми хотіли показати, як гори можуть бути терапією – для людини, суспільства, країни”, – сказав він.

Відповідно до конкурсної програми увійшли фільми про охорону природи, відновлення після травматичних подій і фізичну реабілітацію.

Як от, наприклад, стрічка про психологічну реабілітацію британського музиканта після COVID-19 або фільм Романа Бебеха “Еверест без меж”. Він розповідає історію двох ветеранів, які втратили кінцівки, але здійснили сходження до базового табору найвищої вершини світу.

Лекції та панельні дискусії

Окрім кінопоказів, у межах фестивалю відбувались панельні дискусії, присвячені стану української кіноіндустрії та взаємодії людини з природою. Уже згаданий Роман Бебех після кінопоказу провів лекцію “Гори як терапія: досвід реабілітації ветеранів”.

“Це був важливий майданчик для обміну досвідом і прикладів, як саме природа може допомагати відновленню військових”, — зазначив Дмитро Грешко.

Екологиня, доцентка УжНУ Оксана Станкевич-Волосянчук, своєю чергою, прочитала лекцію “Природа і відновлювальна енергетика: чому тут існують конфлікти?”.

Попри війну, до Ужгорода на фестиваль особисто приїхала низка режисерів, в тому числі й з-за кордону. Серед них – автори фільму зі Швейцарії “Як орендувати корову” Лівні Гольц, Себастьян Райніке та Ніколас Зайлер. Їхня стрічка, яка була показана у межах фестивалю, присвячена повсякденному життю у швейцарських Альпах.

“Ми хотіли, щоб глядачі в Закарпатті побачили, як живуть у горах у Швейцарії – без прикрас, буденно, по-людськи. Бо насправді життя в Альпах дуже схоже на життя в Карпатах: ті ж луки, ті ж корови, те ж сільське господарство”, – каже Дмитро Грешко.

Також на фестиваль завітав німецький альпініст Йост Кобуш – герой фільму “Мінус 103 градуси”. Він розповів про свій досвід сходжень і поспілкувався з українською аудиторією.

“Зокрема, Йост Кобуш знімав відео про свій приїзд, про враження від перебування. І для нас це важливо: що іноземні автори приїжджають на Закарпаття, знайомляться з місцевими режисерами. Так виникають контакти, які можуть привести до нових спільних проєктів”, — зазначив директор фестивалю.

Українське кіно під час війни

Дмитро Грешко зазначає, що цього року кількість українських фільмів у програмі була меншою, ніж зазвичай. А переможцями в усіх номінаціях стали іноземні стрічки. Директор фестивалю пов’язує таку ситуацію з війною та зі скороченням фінансування кіноіндустрії у цьому зв’язку.

“На жаль, через повномасштабну війну і відсутність державного фінансування кіновиробництво в Україні переживає кризу. Частина режисерів нині служать у ЗСУ, деякі загинули. Це вплинуло і на фестивальну програму”, — прокоментував він.

Водночас деякі українські режисери подали роботи, створені за кордоном. Наприклад, Анна Юдченко, яка навчалася в Італії, представила фільм, профінансований місцевими структурами.

Переможці за глядацьким голосуванням

Як і торік, переможців CMIFF визначали самі глядачі, розповів Дмитро Грешко: “Ми не організовували професійне журі, продовживши практику глядацького голосування. Як і торік, переможців нагороджували статуетками, що мають символічну форму гори з гільз. Їх створював учасник команди фестивалю Роберт Довганич”.

При цьому наголосив: усі культурні події сьогодні можливі лише завдяки українським військовим. Тож і під час фестивалю відбувся благодійний аукціон, який вів Володимир Суран із Руху підтримки закарпатських військових. Усі зібрані кошти спрямовано на придбання комплектуючих для дронів.

Завершився фестиваль показом документального фільму “Дівіа” авторства самого Дмитра Грешка – стрічки, що досліджує вплив війни на природу України. Сам режисер нині служить у Збройних силах, тож особисто бути присутнім на показі не зміг.

Переможці VI Карпатського гірського фестивалю в Ужгороді

Найкращий повнометражний документальний фільм:

“Пробігти знову” — реж. Алексі Берґ (Франція, 2025).

Найкращий короткометражний документальний фільм. Частина 1 – Суспільство:

“Життя понад усе” — реж. Аліс де Рошеґонд (Франція, 2025).

Найкращий короткометражний документальний фільм. Частина 2 – Спорт:

“Мінус 103 градуси” — реж. Феліне Ґерхард (Німеччина, 2024).

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

“Нура” — реж. Лоренц Клапфер (Італія, 2025).

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

“Ведмедиця і Птах” — реж. Марі Кодрі (Франція, 2024).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Фейсбук-сторінки CMIFF

