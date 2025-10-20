Оренда зросла, а попит впав: яка ситуація з ринком житла на Закарпатті

У вересні Закарпаття опинилося в лідерах серед регіонів за середньою вартістю оренди однокімнатної квартири. За даними маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, середня ціна оренди однокімнатної квартири в області становила 18,5 тисяч гривень – це вище, ніж у Києві. Таким чином, за даними аналітиків, Закарпатська область стала найдорожчим регіоном країни за цінами на оренду житла.

Друге місце розділили Київ та Волинь, де середня вартість на оренду однокімнатної квартири становила в середньому 15 тисяч гривень. Найдешевше орендувати житло можна було у Харківській області – близько 4,5 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

Кількість пропозицій на ринку оренди в Закарпатській області у вересні, відповідно до серпня, збільшилася на 26%.

За підсумками вересня, попит на нове житло на Закарпатті впав на 11,3%, що є одним із найпомітніших спадів в Україні. Подібна тенденція зафіксована лише в Сумській (-11%) та Івано-Франківській (-10%) областях.

Ціна на житло в новобудовах на Закарпатті також знизилася на 1,34%. У вересні вартість 1 квадратного метра у новобудовах в області становила 1 155 доларів за метр квадратний.

Традиційно найдорожчим містом України залишається Київ: 1 411 доларів за квадратний метр у новобудовах.

Продаж на вторинному ринку: більше оголошень, але попит нестабільний

У вересні майже у всіх областях зросла кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості. Закарпаття при цьому показало один із найбільших приростів у країні – пропозиція зросла на 22% у порівнянні з серпнем.

Тоді як у більшості західних областей ціни на вторинне житло повільно зростають, на Закарпатті вартість знищилася на 3%. Так, у вересні ціна на 1-кімнатну квартиру на ринку вторинного житла в області становила 70 000 доларів.

Для прикладу, у Києві в той самий період вартість однокімнатної квартири була 95 тисяч доларів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: DIM.RIA

Головне фото: Getty Images

