Оренда житла в Ужгороді стрімко дорожчає, — ЛУН

Ринок оренди житла в Ужгороді у липні 2025 року зафіксував нові цінові максимуми. За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в місті сягнула 19 000 грн, що є одним з найвищих показників серед обласних центрів України. Дво- та трикімнатні квартири зросли до 22 000 і 25 600 грн відповідно.

Оренда дорожчає — зарплати не встигають

Попри стабільний попит, оренда житла стрімко дорожчає. Для порівняння: рік тому однокімнатна квартира коштувала 13 100 грн — зростання склало понад 45%. При цьому середня зарплата ужгородця дозволяє витрачати на оренду не більше 10–12 тис. грн без суттєвого впливу на добробут.

У липні 2025 року 76% середньої зарплати мешканця міста йде лише на оплату однокімнатного житла. Це майже вдвічі більше за прийнятний рівень у європейських країнах.

ЛУН спільно з Work.ua провели дослідження доступності таких цін. З’ясувалося, що в найгіршому становищі працівники сфери послуг:

● Продавець-консультант — 95% доходу йде на оренду.

● Касир — 93%.

● Бариста — 84%.

● Офіціант — 76%.

● Менеджер з продажу та водій — по 63%.

Фактично, для більшості спеціалістів базових професій оренда житла в Ужгороді недоступна без додаткових джерел доходу або співоренди.

Діапазон найбільш поширених орендних ставок — від 18 000 до 22 000 грн. Саме в цій межі зосереджено найбільше пропозицій, хоча на ринку все частіше з’являються квартири з цінами понад 30 000 грн.

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Varosh, за інформацією ЛУН

Фото ілюстративне; інфографіки: ЛУН Статистика

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