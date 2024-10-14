Опалювальний сезон офіційно розпочали в Ужгороді

Заклади освіти, охорони здоров’я, культури та соціально захисту населення відсьогодні можуть офіційно розпочинати опалювальний сезон. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міськради.

За умови, якщо три дні поспіль середня добова температура повітря надворі становитиме +8 градусів за Цельсієм та нижче, керівники цих закладів можуть починати опалювальний сезон, уже не дочікуючись офіційного рішення, — пояснили Varosh у міськраді.

Синоптик Закарпатського гідрометцентру Руслан Озимко розповів Varosh: з 16 по 23 жовтня очікується встановлення антициклону тобто буде відносно стійка погода.

— Вночі по області буде відносно холодно (від +3 до -2), а вдень — тепліше (від +10), — пояснив він. — Середньодобова температура в Ужгороді з 16 по 19 жовтня становитиме +8-9 градусів. У нас є 8 синоптичних строків спостережень, які ми проводимо впродовж доби, кожні 3 години, фіксуючи ряд показників. Температуру сумуємо і виводимо середньодобову температуру повітря. На довший час спрогнозувати погоду ми не можемо, можемо говорити тільки до 19 жовтня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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