Оновлений електропоїзд “Ужгород-Львів” запускає Укрзалізниця

Укрзалізниця випускає після капітального ремонту черговий, 29-й інклюзивний електропоїзд, який стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів. Він відправлятиметься з Ужгорода о 06:25 і прибуватиме до Львова о 12:10, — повідомляють в товаристві.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься о 16:35 і прибуватиме до Ужгорода о 22:25. Поїзд проходитиме через станції Батьово, Мукачево, Карпати, Свалява, Воловець, Опорець, Лавочне, Славське, Тухля, Сколе, Стрий та Миколаїв-Дністровський.

“Електропоїзд ЕР2, як і всі моделі до нього, має зручні великі вбиральні, пристосовані для використання людьми з інвалідністю, пандуси, таблички, продубльовані шрифтом Брайля, сповивальні столики, місця для перевезення велосипедів, зручні сидіння для пасажирів, оновлену систему освітлення, інформування та пожежогасіння”, — йдеться в повідомленні.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Укрзалізниця

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