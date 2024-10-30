Дитячий майданчик на площі Богдана Хмельницького оновили та доповнили інклюзивними елементами. Станом на початок березня майданчик був у вкрай аварійному стані, тому на ідеятон «Створи свій Ужгород: інклюзивний, інтегрований, безпечний» Карпатська агенція прав людини «ВЕСТЕД» подала проєкт реконструкції майданчика.

— Цей майданчик — в самому центрі міста і це дає можливість гуртуватися людям — діткам, батькам, ужгородцям та переселенцям, — сказала Varosh керівниця Карпатської агенції Марія Менжул. — І дуже довго тривав процес подання заяви, розробка документації, погодження, тому і відкриття майданчика так затягнулося. Міська рада виконання своїх зобов’язань закінчила ще влітку, ми замінили покриття та додали інклюзивну гойдалку, на якій можуть гойдатися також діти без інклюзії.

Загалом за проєктом агенції замінили 5 елементів на повністю інклюзивні. Також на майданчику замінили старий настил на травмобезпечне гумове покриття, закупили нові гойдалки та ігрові елементи.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Ужгородської міської ради та надані Марією Менжул

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.