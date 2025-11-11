Оновлення Схеми планування Закарпатської області планують завершити на початку 2026 року: що це означає для регіону? 

Оновлення Схеми планування території Закарпатської області орієнтовно має бути завершене на початку 2026 року. Документ має визначити розміщення населених пунктів, транспортних і енергетичних мереж, промислових зон, об’єктів рекреації, а також територій природоохоронного значення.

Про це повідомив під час засідання парламентських комітетів в Ужгороді директор департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА Юрій Шпонтак.

Підготовку оновлених матеріалів здійснює ДП “Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст “Дніпромісто” імені Білоконя”, який розробляв початкову редакцію Схеми планування Закарпатської області. Наразі інститут формує матеріали для громадських слухань у межах стратегічної екологічної оцінки, які згодом будуть оприлюднені на платформі “ЕкоСистема”, розповів Юрій Шпонтак.

Що це за документ та як він впливає на розміщення вітряків?

Схема планування області – це базовий документ, який визначає розміщення населених пунктів, транспортних і енергетичних мереж, промислових зон, об’єктів рекреації, а також територій природоохоронного значення. Її оновлення дозволить узгодити подальші містобудівні рішення із сучасними вимогами екологічної безпеки, сталого розвитку та відновлення енергетичної інфраструктури області.

Попередня Схема планування Закарпатської області була затверджена рішенням обласної ради №731 від 17 травня 2013 року на виконання Закону України “Про основи містобудування”. Документ визначає принципи та напрями розвитку території області, зокрема транспортної, інженерної та енергетичної інфраструктури, а також особливості природокористування.

Ще у 2013 році Схема передбачала перспективи розвитку альтернативної енергетики, зокрема вітрової, заявив Юрій Шпонтак. До потенційно придатних для цього місцевостей віднесено вершини Яворник, Менчул, Гимба, де середньорічна швидкість вітру становить від 5 до 7,5 м/с, а також низинні райони – Ужгородський, Берегівський та інші.

За словами Юрія Шпонтака, Схема, зокрема, визначає можливість розміщення вітрових електростанцій у районі Полонини Руної.

Будівництво ВЕС на полонині Руній і судові процеси

Як повідомляв Varosh, у 2022 році Тур’є-Реметівська сільська рада надала дозвіл на розробку детального плану території урочища Полонина Руна для будівництва об’єктів вітроенергетики. У 2024 році цей план було затверджено рішенням ради №1242, а девелопер проєкту розпочав процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) через уповноважений державний орган.

У вересні 2024 року Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі №260/5885/24 за позовом міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» до сільської ради про скасування рішення щодо детального плану.

У січні 2025 року Міністерство довкілля (нині – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства) своїм наказом призупинило розгляд документів із процедури ОВД на час розгляду справи у суді.

Попри це, забудовник розпочав на полонині Руній облаштування фундаментів під майбутні вітроустановки, спираючись на дозвіл ДІАМ на підготовчі роботи. Загалом на полонині планують звести понад 30 вітряків.

У травні 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування не виявила підстав для проведення позапланової перевірки за зверненням громадських організацій.

21 серпня 2025 року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову щодо скасування рішення сільради про затвердження детального плану територій для зведення вітроелектростанцій на Руній. Наразі справа перебуває на розгляді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

15 серпня 2025 під будівництво вітряків віддали гору Гостра та Вододільний хребет депутати Жденіївської сільради.

Загалом в українських Карпатах ТОВ “Вітропарки України” планує звести 334 вітроустановки. Це підтвердив під час спільного виїзного засідання парламентських комітетів і генеральний директор компанії Владислав Єременко.

Як свідчать результати соціологічного дослідження, 39% закарпатців виступають за пошук балансу та компромісу у питанні забудови Карпат вітряками та курортами. Не підтримують забудову 28% населення області, тоді як підтримку таким ініціативам висловили 23% закарпатців. Ще 11% не змогли відповісти на питання.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команду Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінок Іванни Климпуш-Цинцадзе та ГО “Екосфера”

Головне фото: Тетяна Клим-Кашуба

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.