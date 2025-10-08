Нові квитки та перевірка контролерів: з 11 жовтня оновлюють правила проїзду міським транспортом в Ужгороді

В Ужгороді оновили Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом. Відтепер паперовий квиток коштуватиме дорожче, аніж придбаний безготівково. А контроль за проїздом у пасажирському транспорті вибірково будуть здійснювати контролери.
Як пояснив у коментарі Varosh начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик, зміни пов’язані з тим, що в місті запрацювала система електронного квитка.
За його словами, зміни почнуть діяти після офіційної публікації рішення: “Зміни вступають у дію з моменту публікації в друкованих засобах масової інформації. Це заплановано на суботу, 11 жовтня. Відтак з моменту оприлюднення документ набуває чинності”.
З введенням диференційованих тарифів оплата за проїзд у водія буде найдорожчою. У такий спосіб у міській раді хочуть стимулювати пасажирів переходити на безготівкову оплату. “Щоб водій займався керуванням автобусом, а не продажем квитків”, – пояснив Петро Бобик.
Контроль за оплатою проїзду здійснюватимуть працівники перевізників, уповноважені перевіряти наявність зареєстрованих квитків.
За словами начальника відділу транспорту, у КП “Ужгородський муніципальний транспорт” вже працює один контролер, але штат планують розширювати.
Перед початком перевірки контролер повідомлятиме пасажирів про контроль і повинен мати відповідне посвідчення.
“Під час перевірки тимчасово блокуються валідатори, щоб ніхто не міг оплатити квиток уже після оголошення перевірки”, – сказав посадовець.
Контролери використовуватимуть спеціальні пристрої, що зчитують інформацію з транспортних або банківських карток, мобільних телефонів чи пільгових карток, аби перевірити, чи зареєстровано оплату або пільговий проїзд.
Оновленими правилами також визначено умови перевезення багажу, що саме вважається багажем, і коли потрібно оплачувати його перевезення.
“Вартість перевезення багажу становить повну вартість разової поїздки – 15 гривень. Це не залежить від наявності пільги у пасажира”, – сказав Петро Бобик.
Відповідно до оновлених правил:
“Витяги з нових правил будуть розміщені у кожному автобусі, щоб пасажири могли з ними ознайомитися. Повний текст також буде розміщено на сайті міської ради в розділі “Документи””, — додав Петро Бобик.
16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. У міськраді також аносували, що з 1 липня можна скористатися транспортними картками для оплати проїзду, а на маршрутах будуть працювати контролери. Школярі за наявності персоналізованої транспортної картки, сплачують половину вартості проїзду. Пільгові категорії населення можуть можуть їздити безкоштовно, оформивши “Муніципальну картку ужгородця”.
Тетяна Клим-Кашуба
Фото: Ужгородська міська рада
