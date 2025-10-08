Нові квитки та перевірка контролерів: з 11 жовтня оновлюють правила проїзду міським транспортом в Ужгороді

В Ужгороді оновили Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом. Відтепер паперовий квиток коштуватиме дорожче, аніж придбаний безготівково. А контроль за проїздом у пасажирському транспорті вибірково будуть здійснювати контролери.

Як пояснив у коментарі Varosh начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик, зміни пов’язані з тим, що в місті запрацювала система електронного квитка.

За його словами, зміни почнуть діяти після офіційної публікації рішення: “Зміни вступають у дію з моменту публікації в друкованих засобах масової інформації. Це заплановано на суботу, 11 жовтня. Відтак з моменту оприлюднення документ набуває чинності”.

Що змінилося: головне для пасажирів

Основним видом оплати в громадському транспорті є безготівковий розрахунок. Сплатити за проїзд можна банківською карткою; транспортною карткою (пластиковою чи цифровою через смартфон або смартгодинник); через мобільний застосунок. В усіх автобусах працюють валідатори.

Паперовий квиток залишається чинним – його має видавати водій тим, хто сплачує готівкою. Без наявності у пасажира паперового квитка готівковий платіж не вважається підтвердженням проїзду. Паперовий квиток коштуватиме в рази дорожче, аніж придбаний безготівково.

Наразі вартість паперового квитка узгоджується й буде визначена рішенням виконкому. Вартість проїзду, оплачена безготівковим розрахунком, надалі становить 15 грн.

Вводиться квиток підвищеної вартості.

Якщо пасажир відмовиться придбати квиток підвищеної вартості, контролер складе протокол, і людину притягнуть до адміністративної відповідальності.

Штраф за безквитковий проїзд становитиме 300 гривень, що дорівнює 20-кратній вартості поїздки.

Квиток підвищеної вартості пропонуватимуть пасажирам, які: не мають зареєстрованого або дійсного квитка; перевозять дитину віком від 7 до 16 років без квитка; користуються пільгою без відповідного документа; не оплатили перевезення багажу.

З введенням диференційованих тарифів оплата за проїзд у водія буде найдорожчою. У такий спосіб у міській раді хочуть стимулювати пасажирів переходити на безготівкову оплату. “Щоб водій займався керуванням автобусом, а не продажем квитків”, – пояснив Петро Бобик.

Як працюватимуть контролери

Контроль за оплатою проїзду здійснюватимуть працівники перевізників, уповноважені перевіряти наявність зареєстрованих квитків.

За словами начальника відділу транспорту, у КП “Ужгородський муніципальний транспорт” вже працює один контролер, але штат планують розширювати.

Перед початком перевірки контролер повідомлятиме пасажирів про контроль і повинен мати відповідне посвідчення.

“Під час перевірки тимчасово блокуються валідатори, щоб ніхто не міг оплатити квиток уже після оголошення перевірки”, – сказав посадовець.

Контролери використовуватимуть спеціальні пристрої, що зчитують інформацію з транспортних або банківських карток, мобільних телефонів чи пільгових карток, аби перевірити, чи зареєстровано оплату або пільговий проїзд.

Перевезення багажу і ручної поклажі

Оновленими правилами також визначено умови перевезення багажу, що саме вважається багажем, і коли потрібно оплачувати його перевезення.

“Вартість перевезення багажу становить повну вартість разової поїздки – 15 гривень. Це не залежить від наявності пільги у пасажира”, – сказав Петро Бобик.

Відповідно до оновлених правил:

Ручна поклажа – це речі вагою до 10 кг і розміром до 1 метра. Вона перевозиться безкоштовно.

Багаж – предмети, більші за 1 метр або вагою від 10 до 40 кг, за їх перевезення потрібно буде сплачувати 15 грн. Багаж перевозиться у салоні автобусів, на міських маршрутах по конструкції окремих багажників не передбачено.

Безплатно можна перевозити дитячі візки, крісла колісні, самокати, моноколеса.

Перевезення багажу вагою понад 40 кг заборонено.

Домашні тварини перевозяться у клітках або переносках.

“Витяги з нових правил будуть розміщені у кожному автобусі, щоб пасажири могли з ними ознайомитися. Повний текст також буде розміщено на сайті міської ради в розділі “Документи””, — додав Петро Бобик.

Про зміну правил проїзду в Ужгороді

16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. У міськраді також аносували, що з 1 липня можна скористатися транспортними картками для оплати проїзду, а на маршрутах будуть працювати контролери. Школярі за наявності персоналізованої транспортної картки, сплачують половину вартості проїзду. Пільгові категорії населення можуть можуть їздити безкоштовно, оформивши “Муніципальну картку ужгородця”.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото: Ужгородська міська рада

