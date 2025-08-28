Омбудсмен з прав людини закликає поліцію розслідувати процес мобілізації екс-поліцейського Івана Белецького 

Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає правоохоронні органи розслідувати факт можливого застосування фізичної сили під час мобілізації екс-поліцейського Івана Белецького. У Представництві також повідомили, що направили листи з вимогою “встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку” до керівника Національної поліції у Закарпатській області та керівника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Зараз Офіс омбудсмана очікує офіційних відповідей і за результатами вживатимуть додаткових заходів.

Щоб з’ясувати, чи можна розраховувати на об’єктивне розслідування з боку закарпатської поліції, де нещодавно звільнили Белецького, і коли очікувати на результати перевірки, Varosh звернувся за коментарем до Андрія Крючкова, керівника Представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. Після отримання коментаря публікацію доповнимо.

“Мобілізаційні заходи мають проходити виключно з дотриманням законодавства та прав людини. Затримання осіб можливе лише представниками правоохоронних органів і лише за наявності визначених законом підстав із дотриманням усіх процесуальних гарантій. В інших випадках подібні дії можуть мати ознаки злочину, пов’язаного з незаконним позбавленням волі особи”, — наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.