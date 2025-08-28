Омбудсмен з прав людини закликає поліцію розслідувати процес мобілізації екс-поліцейського Івана Белецького 

Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає правоохоронні органи розслідувати факт можливого застосування фізичної сили під час мобілізації екс-поліцейського Івана Белецького. У Представництві також повідомили, що направили листи з вимогою “встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку” до керівника Національної поліції у Закарпатській області та керівника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.
Зараз Офіс омбудсмана очікує офіційних відповідей і за результатами вживатимуть додаткових заходів.
Щоб з’ясувати, чи можна розраховувати на об’єктивне розслідування з боку закарпатської поліції, де нещодавно звільнили Белецького, і коли очікувати на результати перевірки, Varosh звернувся за коментарем до Андрія Крючкова, керівника Представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. Після отримання коментаря публікацію доповнимо.
“Мобілізаційні заходи мають проходити виключно з дотриманням законодавства та прав людини. Затримання осіб можливе лише представниками правоохоронних органів і лише за наявності визначених законом підстав із дотриманням усіх процесуальних гарантій. В інших випадках подібні дії можуть мати ознаки злочину, пов’язаного з незаконним позбавленням волі особи”, — наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
26 серпня у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що Івана Белецького мобілізували, оскільки він “перебував у розшуку” й “не з’явився щодо своєчасного уточнення облікових даних”. Вже наступного дня дружина Белецького повідомила, що її чоловіка мобілізували менш ніж за добу, не взявши до уваги медичних документів, що він мав при собі, і він вже проходить навчання на полігоні.
25 серпня ужгородка Мирослава Копинець у соцмережах заявила про те, що Івана Белецького “забрали”. На світлинах, які вона оприлюднила, видно, що чоловіки, які затримали Белецького, були у балаклавах. На відео з камер спостережень, поширеному журналісткою Оленою Мудрою видно, що сам Белецький опору не чинив.
23 серпня Іван Белецький повідомив, що його звільнили з поліції через те, що він допоміг ветеранам війни “досягти справедливості”, передавши їм відео з доказами неправомірної поведінки представників ТЦК. У поліції підтвердили, що звільнили Белецького через незаконну передачу службової інформації.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: колаж зі світлиною зі сторінки Мирослави Копинець
