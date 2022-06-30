Олеся Драшкаба відкрила у Києві проект Sunseed Art про українське мистецтво плакату

Виставка українського плакату відкрилася на День Конституції в Міністерстві закордонних справ України. Художниця, закарпатка Олеся Драшкаба розповіла, що таким чином презентували проєкт Sunseed Art — платформу-магазин по продажу українських плакатів за кордоном з максимально хорошими умовами для митців, відсотками для ЗСУ і допомогою фонду «Повернись живим».

— Я давно носилася з думкою, що в Україні мега круте плакатне мистецтво, яке мало відомо за кордоном, — розповіла Олеся Драшкаба. — Та і будемо чесними не дуже таки шанується і у нас. А плакат – це ж дуже демократичний вид мистецтва, яким в цілому світі прикрашають інтер’єри, офіси, кав’ярні, готелі, який колекціонують, і який можна помітити в найбільш трендових дизайнах. Тобто була така думка до вторгнення, що український плакат має стати явищем, як польський або данський, а після вторгнення ця думка об’єдналася з захопленням нашими плакатистами, які з 24 лютого просто рвали соціальні мережі потужними, актуальними і творчо прекрасними постерами. Український спротив надихав митців, а митці надихали український спротив, зробивши історії нашої новітньої війни за Незалежність опуклими, знаковими, іноді саркастичними, інколи метафоричними, іноді трагічними.

Ми не знаємо своїх закарпатських культурних кодів. А маємо знати! Конспект виступу Олесі Драшкаби

За словами художниці, проєкт вона розробила спільно з Наталією Попович. Наразі на платформі представлені роботи 9 авторів: Світлани Гриб, Миколи Гончарова, Віктора Грудакова, Олега Грищенка, Олександра Ком’яхова, Асі Красільнікової, Максима Паленка, Андрія Єрмоленка та роботи Олесі Драшкаби.

За словами художниці, список авторів і колекція плакатів постійно поповнюється. Олеся Драшкаба та Наталя Попович мають багато стратегічних планів по виставкам, культурним подіям, і по новим напрямкам просування.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.