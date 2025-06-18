Олексій Уманський випустить вініловий диск з закарпатськими піснями “Нашоє 2”

Засновник радіо «Єден», радіоведучий та колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський анонсував вихід нового вінілу з треками закарпатських музикантів. Вихід вінілової платівки «Нашоє 2» планується на осінь.
«Нашоє 2» — це друге видання з серії вінілів, ініційованих Олексієм Уманським. Перша платівка «Нашоє» була видана у 2020 році.
На другій платівці традиційно будуть зібрані треки як добре знаних, так і менш відомих, але не менш цікавих виконавців з Закарпаття, розповів у коментарі Varosh Олексій Уманський.
«Всі треки, що увійшли до платівки, грають на радіо «Єден». Треклист складав за власними вподобаннями. Якісь із композицій вже є легендарними, інші – новими, які хотілося б щоб почуло більше людей. Дехто з виконавців свого часу виступав на концертах радіо «Єден», наприклад, Уйко Шоні чи Blat», – сказав Олексій Уманський.
Сторона А платівки буде повністю присвячена музиці з Мукачева. Саме тому на цій частині обкладинки розміститься логотип відомого місцевого закладу «Золотий олень», де й можна буде придбати збірник, коли він з’явиться у продажу.
«На стороні Б будуть треки з усього Закарпаття: гурт «Незабудка» з Довгого, Hudaki Village Band з Нижнього Селища, музиканти з Ужгорода. На цій стороні вже буде розміщено логотип радіо «Єден», – розповів Олексій Уманський.
Дизайн обкладинки для вінілу розробив Kool Dee, для нього використали світлини Юлії Бушко та Віталія Маріаша. Головним персонажем обкладинки є ужгородський пес на прізвисько «Качок».
Платівка вийде лімітованим накладом у 200 примірників. Позаяк тираж готують до виходу в Естонії, а сам процес друку досить тривалий, вихід платівки попередньо можна очікувати цієї осені.
Наразі Олексій Уманський відкрив попереднє передзамовлення на вініл. Вартість примірника за передзамовленням становить 1400 грн, однак з часом вона підвищиться. Частину коштів з продажу буде передано на потреби Збройних сил України.
Передзамовлення вінілу можна зробити за номером картки 4149 4991 3681 5667. При цьому, Олексій Уманський просить надсилати повідомлення та скріни про оплату в особисті повідомлення на сторінку радіо «Єден» або йому персонально.
Сторона А (зроблено у Мукачеві)
Джингл (Сашко Шершун) + «Новини з Мукачева» (0:12)
Уйко Шоні & Blat «Май грусна» (03:50)
Blat – «Сакура» (03:12)
Blookach – «Лим з тобов» (03:21)
KLX – «Я фоса» (02:55)
Б.А.Р.Д. «Курва» (04:45)
Без обмежень «Маґда» (03:59).
Сторона B
Антиджингл (Міша Чопський) (00:10)
Незабудка «Сколомийка» (04:21)
Hudaki Village Band «Ей доле моя доле» (03:28)
IKLA «Хижак» (03:17)
Surreal «Кітка DNB» (02:18)
Cosmic Rain «Tear me apart» (2:51)
Коля Лакатош “Jimmy” (Євген Гордєєв edit) (03:10)
Заставка «Хто Кого?» (0:51).
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: фейсбук-сторінка Олексія Уманського
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