Олексій Уманський випустить вініловий диск з закарпатськими піснями “Нашоє 2”

Засновник радіо «Єден», радіоведучий та колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський анонсував вихід нового вінілу з треками закарпатських музикантів. Вихід вінілової платівки «Нашоє 2» планується на осінь.

«Нашоє 2» — це друге видання з серії вінілів, ініційованих Олексієм Уманським. Перша платівка «Нашоє» була видана у 2020 році.

На другій платівці традиційно будуть зібрані треки як добре знаних, так і менш відомих, але не менш цікавих виконавців з Закарпаття, розповів у коментарі Varosh Олексій Уманський.

«Всі треки, що увійшли до платівки, грають на радіо «Єден». Треклист складав за власними вподобаннями. Якісь із композицій вже є легендарними, інші – новими, які хотілося б щоб почуло більше людей. Дехто з виконавців свого часу виступав на концертах радіо «Єден», наприклад, Уйко Шоні чи Blat», – сказав Олексій Уманський.

Сторона А платівки буде повністю присвячена музиці з Мукачева. Саме тому на цій частині обкладинки розміститься логотип відомого місцевого закладу «Золотий олень», де й можна буде придбати збірник, коли він з’явиться у продажу.

«На стороні Б будуть треки з усього Закарпаття: гурт «Незабудка» з Довгого, Hudaki Village Band з Нижнього Селища, музиканти з Ужгорода. На цій стороні вже буде розміщено логотип радіо «Єден», – розповів Олексій Уманський.

Дизайн обкладинки для вінілу розробив Kool Dee, для нього використали світлини Юлії Бушко та Віталія Маріаша. Головним персонажем обкладинки є ужгородський пес на прізвисько «Качок».

Платівка вийде лімітованим накладом у 200 примірників. Позаяк тираж готують до виходу в Естонії, а сам процес друку досить тривалий, вихід платівки попередньо можна очікувати цієї осені.

Наразі Олексій Уманський відкрив попереднє передзамовлення на вініл. Вартість примірника за передзамовленням становить 1400 грн, однак з часом вона підвищиться. Частину коштів з продажу буде передано на потреби Збройних сил України.

Передзамовлення вінілу можна зробити за номером картки 4149 4991 3681 5667. При цьому, Олексій Уманський просить надсилати повідомлення та скріни про оплату в особисті повідомлення на сторінку радіо «Єден» або йому персонально.

Перелік треків, що увійдуть до вінілової платівки «Нашоє 2»:

Сторона А (зроблено у Мукачеві)

Джингл (Сашко Шершун) + «Новини з Мукачева» (0:12)

Уйко Шоні & Blat «Май грусна» (03:50)

Blat – «Сакура» (03:12)

Blookach – «Лим з тобов» (03:21)

KLX – «Я фоса» (02:55)

Б.А.Р.Д. «Курва» (04:45)

Без обмежень «Маґда» (03:59).

Сторона B

Антиджингл (Міша Чопський) (00:10)

Незабудка «Сколомийка» (04:21)

Hudaki Village Band «Ей доле моя доле» (03:28)

IKLA «Хижак» (03:17)

Surreal «Кітка DNB» (02:18)

Cosmic Rain «Tear me apart» (2:51)

Коля Лакатош “Jimmy” (Євген Гордєєв edit) (03:10)

Заставка «Хто Кого?» (0:51).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: фейсбук-сторінка Олексія Уманського

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