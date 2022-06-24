Олександр Педан з донькою зняли відеоогляд Ужгородського національного університету

Телеведучий Олександр Педан разом з донькою Лерою зняли 10 серій про 12 університетів України. У проєкт увійшов також Ужгородський національний університет. Зробили це, щоб обрати університет, де навчатиметься Лера, яка цьогоріч вступатиме до вишу.

У випусках розкрили особливість кожного університету, показали навчальний процес та корпуси, заходили в гуртожитки, гуляли містами та зробили висновки, якими поділилися з глядачами.

«Звісно, покажемо й те, як війна змінила українські університети та міста загалом. Але водночас дуже хочемо, щоб ви пам’ятали Україну такою ж квітучою та гарною, як на наших відео», — йдеться на каналі «Педан може», де наразі зібрані всі випуски Універcheck-у.

«Ми планували випускати його на початку квітня, бо це найактуальніший час для вступної кампанії і думали випускати його, чи ні, — розповів Олександр Педан в ефірі каналу ICTV. — І вирішили, що молодь має право на навчання і ніхто в них це право забрати не може. Звісно, навчатися в Харківському університеті зараз ніхто не зможе, бо там зараз все розбомблено, болить серце за Приазовський університет у Маріуполі, але здебільшого університети працюють і їм потрібні студенти».

За словами Олександра, вони планують поїхати містами України, зустрічатися з підлітками-абітурієнтами та переконувати їх вступати в українські виші. «Тому, що в нас зараз буде величезна проблема — відтік розумної української молоді і я навіть не знаю, який відсоток буде повертатися».

Тож у випуску №4 про Ужгородський національний університет Олександр Педан та Лера встигли: побачити 5 улюблених місць студента УжНУ у своєму виші; зазирнути до обсерваторії університету; дізнатися про міжнародні співпраці УжНУ та можливості студентських обмінів; повчити закарпатський діалект; відкрити фішки міста та спробувати страву-візитівку Ужгорода (яку саме — дивіться у випуску).

Varosh

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