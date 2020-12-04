Олександр Гаврош видав збірку дитячих історій “Казки для Елізи”

Ми часто говоримо про явище “закарпатські народні казки”. Протягом ХХ ст., як пише Громадський інформаційний центр обласної бібліотеки, на Закарпатті вийшло близько 20 таких книг. Народні казки записувалися від простих оповідачів, які переказували історії із попередніх поколінь. Закарпаття своїми народними казками випереджало інші регіони України, проте з авторською казкою усе складалося інакше – тільки нещодавно місцеві автори почали практикувати класичний жанр літератури для дітей. Днями ужгородський письменник Олександр Гаврош видав книжку “Казки для Елізи”.

Наші тексти до теми:

Збірка має підзаголовок “15 маленьких історій для однієї великої дівчинки” та присвячена “милій Елізі”. На відміну від народних казок, твори Гавроша – цілковито міські.

«Ужгородець впізнає в них обриси рідного міста з величним середмістям, тихоплинною річкою із затишним парком, пішохідними мостами, – йдеться у пресрелізі Громадського інформаційного центру. – Книжка має свою неповторну елегійну атмосферу, яку чудово відтворила художниця Лілія Василенко. Сам автор називає свої казки філософськими, вкладаючи в кожну з них глибший підтекст».

Завершує збірку “Казок для Елізи” грайливий “Різдвяний песик”, який вже виходив окремим виданням, і торік був поставлений на сцені Закарпатського муздрамтеатру у вигляді дитячої вистави “Коли звізда ясна…”.

Книга вийшла у тернопільському видавництві “Навчальна книга — Богдан”. Продається в інтернет-книгарнях.

Varosh