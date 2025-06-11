Охочих стати фахівцями з супроводу ветеранів на Закарпатті запрошують взяти участь у відборі

Управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА оголосило про прийняття заяв на участь у відборі на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Конкурс оголошують уже не вперше, — сказали Varosh в Управлінні.

Щоб узяти участь у відборі, людина має бути громадянином України та мати вищу освіту не нижче бакалавра за напрямами: «Освіта», «Гуманітарні науки», «Соціальні науки та журналістика», «Право», «ІТ», «Інженерія», «Охорона здоров’я», «Транспорт», «Безпека та оборона» та ін.

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Загалом на Закарпатті працюють уже 34 фахівці з супроводу, і потрібно ще 30, бо й досі є чимало громад, де їх немає. Тільки 30% людей, які претендують на цю посаду, таки проходять відбір і стають фахівцями, — каже Varosh Орест Смолар з Управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА.

Які умови відбору

— Найголовнішим критерієм відбору є освіта претендента — людина мусить мати вищу освіту, — пояснив він. — Ми це питання піднімаємо постійно, щоб зменшити критерії, але це непростий момент і наразі тут залишається без змін. Ми надалі хочемо створити в кожній ТГ, щоб було мінімум по одному фахівцю з супроводу ветеранів, а у великих містах, таких як Ужгород, Мукачево, Хуст, Тячів, Рахів, щоб було бодай по три фахівці.

За розрахунком Міністерства з ветеранської політики, один фахівець супроводу може допомогти 100 людей в територіальній громаді, зі слів Ореста Смолара.

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