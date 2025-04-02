У рамках спільного проекту, присвяченого посиленню верховенства права в Україні на місцевому та регіональному рівнях, Інститут Центральноєвропейської Стратегії (ICES), Transparency International Slovakia та Фундація справедливості, доброчесності та боротьби з корупцією (FJIAC, Королівство Нідерландів) оголошують конкурс журналістських робіт про Закарпаття, що присвячені висвітленню тем регіонального розвитку, доброго врядування, соціальної згуртованості, міжетнічного діалогу, боротьби з корупцією, прозорості та верховенству права в регіоні.

Журналістський конкурс є частиною міжнародного проекту “Посилення верховенства права на місцевому / регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

Місія конкурсу

Місія цього конкурсу – привернути увагу до якісних журналістських робіт, які сприяють утвердженню верховенства права, розвитку та функціонуванню демократичного суспільства. Основна мета – відзначити журналістські матеріали, у яких висвітлюються теми регіонального розвитку, боротьби з корупції (попередження, розбудова прозорості та доброчесності), верховенства права, соціальної згуртованості, міжетнічного діалогу, інтеграції ВПО, доброго врядування в рамках загального наративу про вступ України до ЄС та національну стійкість. Конкурс покликаний також привернути увагу до важливості якісної журналістики на регіональному рівні.

Конкурс складається з 2-х самодостатніх етапів. Перший пройшов у 2024 році, другий – у 2025-ому.

Правила конкурсу

На конкурс можуть бути подані журналістські матеріали створені та опубліковані протягом 2024-2025 років (другий етап) на такі теми:

– Висвітлення актуальної ситуації в Закарпатській області з акцентом на регіональний розвиток, управлінські рішення та виклики;

– Корупція та актикорупційні зусилля на місцевому та державному рівнях в Україні;

– Прозорість державного управління, місцевого самоврядування та громадський контроль;

– Добре врядування;

– Протидія дезінформації та пропаганді про Закарпаття в українському контексті, фактчекінг;

– Соціальна згуртованість та інтеграція ВПО;

– Міжетнічний діалог та порозуміння в контексті європейської інтеграції;

– Регіональний вимір вступу України до ЄС та приклади європейських практик;

– Реконструкція в умовах російської агресії та вступу до ЄС.

Приклади матеріалів, які можуть бути номіновані:

Вимоги до учасників:

Усі матеріали, що подаються на Конкурс, мають бути прямо чи опосередковано пов’язані із Закарпатською областю, яка є фокусним регіоном тристороннього проєкту. Конкурсні роботи мають бути опубліковані на публічних майданчиках у період 1 червня 2024 – 31 травня 2025. Один учасник може подати 3 свої роботи максимум.

Формати, які будуть оцінюватися:

Текстові матеріали:

Стаття-розслідування та аналітична стаття

Репортаж

Інтерв’ю

Коментар/блог

Аудіовізуальна форма:

Дискусія/інтерв’ю

Репортаж

Подкаст

Переможці конкурсу 2024 року

Минулого року на розгляд журі надійшло 26 матеріалів від місцевих журналістів: текстові інтерв’ю, репортажі, аналітичні статті та відеосюжети. Серед конкурсантів були як досвідчені журналісти, так й ті, хто тільки починає свій шлях в цій сфері.

Конкурсні роботи журі оцінювало за кількома критеріями. Орієнтувалися, зокрема, на якість контенту і журналістського висвітлення теми. Брали до уваги форму медіапродукту та його привабливість. Ще одним важливим критерієм оцінювання була актуальність та значущість матеріалів для належного врядування та відповідність до тем і умов конкурсу.

За результатами оцінювання, переможцями журналістського конкурсу стали:

1 місце: Тетяна Когутич, УКРІНФОРМ, стаття “Мукачевом на кріслі колісному: дружні пандуси і ворожа бруківка”.

2 місце: Олександра Артюхіна, ТРК “Даніо” (21 Ужгород), відеосюжет “Я допоможу: інтеграція ВПО”;

Мирослава Гараздій, TV21 Ungvár, інтервʼю «Протидія дезінформації та пропаганді, фактчекінг».

Найкращою позаконкурсною роботою став відеосюжет ініціатора та співорганізатора адвокаційних кампаній на захист зелених зон та історичної спадщини Ужгорода Олександра Ровняка «Операція “Фунікулер”, або як захоплюють наш Радванський Карʼєр». Як відзначили в журі, це була чи не єдина журналістська робота з жанру журналістського розслідування, яку, як не дивно, підготувала команда не журналістів, а активних жителів міста. У матеріалі досліджується, в який спосіб стало можливим захоплення земельних ділянок поблизу популярного місця відпочинку ужгородців – ужгородського кар’єру.

Церемонія нагородження та вручення пам’ятних відзнак пройшла в Ужгороді 26 серпня. Також у межах нагородження переможців відбулася дискусія «Регіональна журналістика в Словаччині та Україні: звідки черпати натхнення і як протистояти медіапустелі?»

Процес номінування і нагородження

Журналістські роботи може номінувати їх автор, надіславши листа з журналістською роботою, інформацією про її створення та розміщення (посилання, файл), інформацією про себе та всі контактні дані на пошту ruleoflaw@ices.org.ua

Кінцевий термін подачі матеріалів на конкурс – 31 травня 2025 року.

Призовий фонд у розмірі 500 євро може бути присуджений одному учаснику за найкращу роботу, або трьом учасникам за їхні роботи у розмірі 250 євро, 150 євро, 100 євро (з урахуванням податку), залежно від кількості та якості оцінених/ поданих робіт.

Усі журналістські роботи будуть оцінені командою Інституту Центральноєвропейської Стратегії (ICES) спільно з редакціями таких видань як Infopost та Varosh, відтак, з метою збереження об’єктивності конкурсу, статті та матеріали від членів проєктних та партнерських організацій ICES, таких як Varosh та Infopost, а такоє матеріали, створені в рамках проєктів ICES, не будуть оцінюватися. Склад комісії конкурсу буде оприлюднено окремо.

Журналістський конкурс є частиною міжнародного проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівнях в Україні: приклад Закарпатської області”, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

Галина Гичка, Varosh

Головне фото: Jane Blaze

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.