Оформили 116 вантажівок за добу: пункт пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород розблоковано

14 грудня ввечері словацькі перевізники розблокували пункт пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород.

Про таке повідомили організатори акції протесту – спілка словацьких автоперевізників Únia autodopravcov Slovenska – UNAS.

У Чопському прикордонному загоні Varosh підтвердили, що станом на ранок 15 грудня рух вантажівок у пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке розблоковано.

Як прокоментували Varosh у Закарпатській митниці, станом на 8:00 15 грудня за добу на виїзд з України оформлено 116 вантажних автомобілів. Словацька сторона почала приймати вантажні транспорті засоби зі сторони України в середньому 100 авто за добу. Жодних офіційних повідомлень від органів влади або страйкарів не надходило, уточнили у відомстві.

Частково пропуск вантажівок відновили ще 13 грудня ввечері. Станом на ранок 14 грудня у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України було оформлено 28 вантажівок. За інформацією Державної прикордонної служби України, словацька сторона приймала по 2 автомобілі за годину, пропускаючи, таким чином, 3-4 вантажівки впродовж години.

Станом на 8:00 15 грудня в пункті пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке на виїзд з України у черзі чекали 10 вантажівок.

Контекст

Словацькі перевізники заблокували пункт пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород 11 грудня. Не пропускаючи на в’їзд у Словаччину вантажний транспорт з України, таким чином вони протестували проти «транспортного безвізу» між ЄС та Україною, який діє від 1 липня 2023 року.

Протестувальники заявляють, що через цю угоду європейські перевізники не здатні конкурувати з українськими, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Словацькі перевізники заблокували в’їзд вантажівок у пункті пропуску Вишнє Нємецьке-Ужгород

Акцію протесту у пункті пропуску Загонь-Чоп також проводили угорські перевізники, однак там протест мав декларативний характер: в’їзду вантажівок страйкарі не перешкоджали.

Блокування кордону на “закарпатському” відрізку: що відомо

У листопад словацькі перевізники вже влаштовували аналогічну акцію з блокуванням кордону.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Únia autodopravcov Slovenska – UNAS

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