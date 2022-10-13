Оформлення автоцивілки-2022: що треба знати водіям

ОСЦПВ, або обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників, чи просто автоцивілка, – це один із найпоширеніших видів полісів, що продаються в Україні. Це зовсім не дивно, адже кожен транспорт повинен бути застрахований, а якщо точніше, то страхується відповідальність водія. Це означає, що у випадку ДТП страхова компанія винуватця буде виплачувати відшкодування потерпілим.

Для чого потрібна автоцивілка

Автоцивілка — це гарантія того, що у випадку ДТП витрати на ремонт транспорту постраждалого будуть погашені. Коли кожен водій у країні має таку страховку, можна бути впевненим, що при виникненні аварійної ситуації принаймні матеріальні втрати вдасться відшкодувати (іноді лише частково) за кошт СК того, хто виявився винним.

Вартість поліса, страхові суми та інші моменти визначаються законами України, вони не можуть самовільно змінюватися страховиками. Варто нагадати, що винуватець аварій не отримає ніякого відшкодування ні на ремонт, ні на лікування.

Зверніть увагу: відсутність поліса ОСЦПВ вважається адміністративним порушенням, що карається штрафом. Причому цікаво, що закон регламентує лише розмір штрафу, але не кількість разів його накладення. Якщо за день на двох чи більше постах буде виявлено відсутність обов’язкового документа, в кожному випадку накладатиметься штраф.

Популярні міфи про автоцивілку

Як і кожне розповсюджене явище у світі, автоцивілка буквально обросла міфами, у які багато хто продовжує вірити. Серед них найпопулярніші такі:

Страховики не виплачують компенсацію. Ні, це не так, виплати відшкодувань регламентуються законом. Навіть у тому разі, якщо винуватець ДТП належить до однієї з пільгових категорій, відшкодування буде здійснене з фондів МТСБУ. СК затягують виплати. У середньому процес врегулювання та надходження грошей становить 40–120 днів. Все залежить від конкретного випадку ДТП, суми відшкодування, супутніх умов. За статистикою, доводиться чекати більше ніж 120 днів в 1% випадків. Навіть якщо страховик затягує з виплатами, на нього можна вплинути, звернувшись зі скаргою в МТСБУ чи Нацкомфінпослуг. Поліс дуже дорогий. Все залежить від потужності двигуна, способу використання транспортного засобу та досвіду безаварійного керування, тобто фактично від самого власника. Маючи потужний позашляховик, звичайно, платитимете більше.

Є також безліч міфів, які стосуються електронних полісів автоцивілки. Наприклад, що їх підробляють, чи що наявність паперового документа обов’язкова. Всі ці омани виникають через незнання чи нерозуміння самого процесу онлайн-страхування.

Порядок відшкодування у випадку ДТП

Водій, наскільки б він не був уважним та досвідченим, виїжджаючи на дороги загального користування, не може бути впевненим, що не станеться ДТП. Саме для того, щоб у разі чого не довелося платити з власної кишені, створена автоцивілка.

Якщо опинилися в ролі постраждалого, то для отримання компенсації потрібно перш за все переконатися, що у винуватця є поліс. Далі треба дізнатися контакти СК та починати збирати необхідні документи. Це заява встановленої форми, копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія. Повний список можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію компанії чи завітавши на її сайт.

Ліміти на виплату відшкодування вказані в законі. Матеріальні збитки погашаються в розмірі 130 тис. грн, за шкоду здоров’ю можете отримати не більше ніж 260 тисяч. Якщо витрати виявилися більшими, винуватцю ДТП доведеться виплачувати різницю зі своєї кишені.

Як формується ціна поліса ОСЦПВ

Оформлення цього виду поліса вдасться провести або онлайн, або звернувшись в один з офісів СК. Це можливо завдяки тому, що вартість страховки розраховується за єдиною формулою. Основні складові вартості, що впливають на ризик ДТП:

Кількість населення в місті оформлення поліса. Чим більше людей, тим, відповідно, більша кількість машин, тому й ризики вищі. Тип автомобіля. Загальний стаж водіння. Кількість водіїв та призначення (таксі чи особистий транспорт). Термін дії договору. В Україні є можливість придбати його на 6 чи 12 місяців.

В електронному форматі всі ці дані заповнюєте самостійно; якщо звернетеся в офіс, то потрібно лишень надати інформацію, внесе її співробітник компанії.

Varosh

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