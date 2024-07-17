Одна зі сцен фестивалю “Файне місто” названа ім’ям Макса Рудського

Полеглий у війні Максим Науменко – діджей Макс Рудськой – був незмінним учасником фесту “Файне місто”. На сцені, названій його ім’ям на цьогорічному фестивалі “Файне місто”, виступить Олексій Уманський.

«Файне місто» – український музичний фестиваль, який щорічно проводиться у Тернополі з 2013 року. Назву фесту дала легендарна пісня Братів Гадюкіних «Файне місто Тернопіль».

Цього року фестиваль відбудеться у Львові 2-4 серпня на території !FESTrepublic, яку організатори обрали через відповідність безпековим умовам.

Головна ціль цьогорічного фестивалю «Файне місто» – збір коштів на потреби Бригади НГУ «Азов». У рамках фесту його організатори мають на меті акумулювати 5 млн гривень для військових.

На фестивалі «Файне місто-2024», разом із головною сценою, загалом буде 6 сцен, а саме: Main Stage, Dark Stage, Light Stage, Амфітеатр, Underground Stage та Reggae Stage.

Серед заявлених учасників фесту, зокрема: Жадан і Собаки, O.Torvald, Latexfauna, Vivienne Mort, Діти Інженерів, Паліндром, Мертвий півень, Юлія Юріна, Sasha Boole, Rohata Zhaba, Ницо Потворно та інші.

Цьогоріч Reggae Stage фестивалю буде названа на честь діджея Максима Науменка, відомого як Макс Рудськой.

«Пишаємось, що від цього року храм фестивалю розкриватиме глибину релігії реґі – світло вимагає боротьби з темрявою. Адже відтепер Reggae Stage увіковічнює імʼя воїна, що у боях на Донбасі минулого року віддав своє життя за світло майбутнього України – багаторазовий учасник сцени Макс Науменко aka Max Rudskoi», – повідомляють організатори фестивалю.

Максим Науменко переїхав із родиною в Ужгород із Донецька на початку російсько-української війни у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Загинув у жовтні 2023 року під рідним Донецьком.

Reggae Stage працюватиме всі три дні з 15:30 до 23:00. У перший день на ній виступить ужгородський діджей, засновник радіо «Єден» та проєкту «Круглий звук», колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський (Ямайський).

Як розповів Олексій у коментарі Varosh, його авторський сет для фестивального виступу вже готовий, триватиме він близько півтори години.

«Сет складається з регі, ска дабу та українських пісень, що по духу до цих напрямків близькі. Багато буде і Максових вінілів, які я отримував від нього у подарунок. Макс грав на регі сцені фестивалю “Файне місто” щороку. Шана до нього, як бачимо, виходить далеко за межі Ужгорода, і це добре. Це тільки ще раз показує, наскільки він був цікавою і важливою людиною», – сказав Олексій Уманський.

Виступ Олексія Уманського (Ямайського) на фестивалі Файне місто відбудеться 2 серпня, в лайн-апі він заявлений на час з 18:30 до 19:50.

Квитки на Reggae Stage продаються окремо. Утім, за наявністю вхідного квитка на фестиваль вхід на цю сцену – вільний.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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