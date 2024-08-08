Оцифровані колекції монет в Ужгородському замку внесуть до міжнародної бази даних знахідок

У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького триває робота з оцифрування, атрибуції та наукової обробки колекції римських монет.

Як розповіла у коментарі Varosh директора Закарпатского обласного краєзнавчого музею Ольга Шумовська, заклад має сталу співпрацю із історико-краєзнавчим музеєм села Словіти та околиці, що на Львівщині. Нині ж у співпраці з музеєм села Словіти запущено міжнародний проєкт з оцифрування колекції старовинних монет, що зберігається в Ужгородському замку.

Проєкт впроваджують, орієнтуючись на закордонний досвід, у співробітництві з Німецьким археологічним інститутом та Варшавським університетом.

«Такі проєкти вже діють у Німеччині та Польщі, ми запозичуємо їхній досвід оцифрування і застосовуємо у нас. До проєкту долучені спеціалісти нумізмати зі Львівщини та з-за кордону. Монети переважуються, перемірюються. Фотографуємо аверс і реверс, робимо відповідний повний опис. Правильно описати монети допомагають фахівці з Німеччини, надаючи свої зразки описів», – розповіла Ольга Шумовська.

Процес цифровізації дозволить створити загальну віртуальну базу колекції римських монет із вичерпною інформацією про кожний зі зразків. У старих інвентарних книгах часто інформація була неповна, тож наразі її доповнюють та розширюють, сказала директорка музею.

Під час описування монет інформація дублюється англійською мовою і відтак буде внесена до міжнародної бази даних знахідок античних монет «AFE-UA». Тож у подальшому інформація про колекцію монет музею буде доступна для спеціалістів, науковців та дослідників, в тому числі, й закордонних. Загалом у процесі роботи буде оцифровано понад 1000 римських монет.

«Зараз, особливо в період війни, оцифрування музейних колекцій – одне з пріоритетних питань. Бо багато що викрадається, руйнується, нищиться, а оцифрування й документування дозволяє облікувати й зберегти інформацію», – розповіла Ольга Шумовська.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького

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