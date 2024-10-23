Обвинувачені у зґвалтуванні дівчини на Закарпатті пробували мобілізуватися, їм відмовили

Двоє обвинувачених у справі щодо зґвалтування дівчини у Верхніх Воротах Закарпатської області намагалися мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про таке розповіли адвокати юридичної компанії «Міллер», що представляють інтереси потерпілої у суді.

У березні цього року підсудним, справа щодо яких наразі повторно розглядається у суді, виповнилося 18 років. У ці дні, перед завершенням судового розгляду, вони намагалися мобілізуватися, але не на Закарпатті, а в Обухівському РТЦК у Київській області.

«При цьому, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?», – йдеться у повідомленні юридичної компанії «Міллер».

Там також нагадали, що це не перша подібна ситуація, в які фігурує саме Обухівський РТЦК. Подібна мала місце у Кагарлицькій справі, коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку.

У відповідь на повідомлення та резонанс, спричинений ним у соціальних мережах, Міністерство оборони України оприлюднило заяву. У відомстві повідомили, що підозрюваним у зґвалтуванні відмовили у мобілізації до Збройних сил України.

«Попри їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення», – зазначено у заяві МО.

Крім того, у відомстві повідомили, що для з’ясування всіх обставин згаданої справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.

Як повідомляв Varosh, у серпні 2021 року троє учнів 10 класу заманили на рік молодшу від себе односелицю в підвал, де здійснили над нею сексуальну наругу. Вирок у справі Воловецький районний суд виніс у 2023 році, звільнивши хлопців від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія «Міллер». Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до Воловецького районного суду.

Після рішення суду першої інстанції й поки триває новий розгляд справи, хлопці не перебувають під вартою. До них взагалі не застосований будь-який запобіжний захід.

4 жовтня, після завершення всіх допитів й на етапі, коли суд мав би переходити до дебатів, адвокати обвинувачених подали клопотання про закриття провадження.

Однак після кількаденного перебування у нарадчій кімнаті суд відмов у задоволенні клопотання і не закрив справу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: depositphotos.com

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