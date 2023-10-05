Обстріл кафе на Харківщині: серед понад півсотні загиблих 6-річна дитина

Сьогодні вдень росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп’янського району, де зібралося чимало цивільних людей на поминки за померлим односельцем. Станом на 17-ту годину встановлено 51 загиблу людину, серед них хлопчик 6 років.

“7 осіб отримали травми. Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали. 29 осіб ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії”, — повідомляють у ДСНС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що за попередніми даними, росіяни вдарили по закладу ракетою “Іскандер”.

“Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених”, — додав він.

Рятувальні роботи на місці тривають.

Varosh,

Фото: канал Ігора Клименка