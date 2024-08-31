Ввечері 30 серпня та вночі росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Харкові та Чугуєві. Станом на ранок постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий. За уточненими даними правоохоронців загинули 6 людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються. Про це повідомляє Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА на своєму Телеграм-каналі.

Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торговельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства.

Наразі харківських і луганських рятувальників продовжують ліквідовувати пожежу та розбирати завали на місці влучання ворожої авіабомби. Психологи ДСНС надають допомогу усім, хто її потребує.

Зоряна Попович, Varosh

Фото з каналу Олега Синєгубова та ДСНС України

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