Обов’язкову хвилину мовчання запровадили у Мукачеві

У Мукачівській громаді ухвалили рішення про запровадження хвилини мовчання: із дотриманням тиші, зупинкою транспорту та робочих процесів щодня о 9:00.

Розпорядженням міського голови Мукачева деталізовано заходи щодо проведення щоденної загальноукраїнської хвилини мовчання на території громади, повідомляють у Мукачівській міській раді.

Відповідно до розпорядження, щодня о 09:00 у всіх установах, закладах та на підприємствах громади оголошується хвилина мовчання – передбачено зупинку руху (за можливості), припинення виробничих процесів та дотримання тиші.

«Приватні перевізники повинні інформувати водіїв про необхідність дотримання хвилини мовчання, зупиняючи за можливості рух автобусів. Керівництво вокзалів, власники ринків, торгівельних мереж і приватних підприємств отримають офіційні листи з пропозицією зупиняти діяльність на цей час», – йдеться у розпорядженні.

Релігійним громадам рекомендовано під час хвилини мовчання бити у дзвони та проводити поминальні молитви.

Виконавчі органи міської ради мають забезпечити дотримання хвилини мовчання у своїх установах. За організацію хвилини мовчання у громадах відповідатимуть старости старостинських округів

Як повідомляють у Мукачівській міській раді, відповідні заходи спрямовані на вшанування пам’яті воїнів, що віддали життя за незалежність України, а також мирних громадян, загиблих унаслідок російської агресії.

Запровадження обов’язкової хвилини мовчання у такому форматі – перша подібна ініціатива в області. Тим часом Ужгород як обласний центр Закарпаття на третьому році повномасштабної війни досі чекає на рішення про проведення загальноукраїнської хвилини мовчання.

Разом із тим, небайдужі містяни двічі на тиждень проводять в Ужгороді акцію, покликану нагадати громадськості про хвилину мовчання та закликати не ігнорувати її. Адже про загальнонаціональну хвилину мовчання в обласному центрі оголошують лише біля залізничного вокзалу та на площі Поштовій. В інших частинах міста про це ніхто не пам’ятає і не нагадують, ніхто не зупиняється.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Анни Семенюк

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