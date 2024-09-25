Обмеження швидкості електросамокатів та умови їх паркування затвердили в Ужгороді

Умови Меморандуму, що встановлює обмеження швидкості на пересування орендованими електросамокатами в Ужгороді та правила їх паркування, затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Меморандум підписано між Ужгородською міською радою та операторами прокату електросамокатів. Документ визначає умови співпраці між міською радою та операторами та фіксує домовленості щодо встановлення та дотримання правил безпечного користування електросамокатами.

Як пояснив у коментарі Varosh начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик, домовленість про обмеження швидкості електросамокатів до 20 км на годину була досягнута попередньо кілька тижнів тому на нараді керівництва міста із трьома операторами прокату – «Вolt», «Jet» та «Vevi».

«Надходило чимало нарікань від мешканців міста, що швидкість не обмежувалася, і це часто призводило до створення небезпечних ситуацій. Тому під час нарад оператори, що надають прокатні послуги, погодилися обмежувати швидкість, програмне забезпечення це дозволяє робити. Наразі, хоч цей меморандум має більше рекомендаційний характер, домовленості затвердили юридично. Якщо виникатимуть додаткові питання, будемо співпрацювати з операторами прокату електросамокатів надалі», – сказав Петро Бобик.

Згідно з домовленостями, швидкість пересування електросамокатів в Ужгороді обмежено:

до 20 км/год – на території Ужгородської громади;

до 10 км – на вулицях Корзо, Августина Волошина (від площі Корятовича до вул. Капітульної), на площах Театральній та Євгена Фенцика, набережній Незалежності, у провулку з вул. Августина Волошина до площі Театральної (Пасаж) та на всіх мостах міста.

Відповідно до меморандуму також затверджено правила паркування, про які оператор має повідомляти користувача.

Паркувати електросамокати заборонено:

на зелених зонах,

на зупинках громадського транспорту,

на виїздах із прилеглих територій,

на мостах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Firtka

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