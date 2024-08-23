Обласні премії в галузі літератури та мистецтва вручили в Ужгороді

В Ужгороді відбулося нагородження переможців обласної премій у галузі літератури та мистецтва.

Щороку провідним митцям краю присуджують обласні премії. Конкурсні комітети визначають переможців у 5 номінаціях, названих на честь закарпатців, котрі зробили вагомий внесок у розвиток культури Закарпаття. Цьогоріч премії вручали вже 28 рік поспіль.

Дипломи лауреатам обласних премій за 2023 рік вручили в атріумі Закарпатської ОДА та обласної ради представники обласної ради.

Розмір винагороди становить 20 тисяч гривень для окремого переможця та 30 тисяч гривень у колективній номінації, повідомляють у Закарпатській ОВА.

Лауреатами премії ім. Д. Задора у галузі музичного та виконавського мистецтва стали:

у номінації «Соліст, дует, тріо» – Олександр Садварій, соліст Закарпатської обласної філармонії, заслужений артист України (за концертну програму «Лист до Миколая»);

у номінації «Художній колектив» – народний аматорський оркестр народних інструментів Виноградівського міського будинку культури (за концертну програму «Мелодії оркестру»);

у номінації «Музикознавець» – Шандор Шрайнер, музикант, артист оркестру Заслуженого академічного Закарпатського народного хору (за книгу «Органи Закарпаття»).

Обласну премію ім. Ф. Потушняка у галузі літератури за 2023 рік присудили:

у номінації «Проза» – Василю Гребі, письменнику, члену Закарпатської організації Національної спілки письменників України (за книгу «Висоти»);

у номінації «Поезія» – Олені Пекар, письменниці, членкині Закарпатської організації Національної спілки письменників України (за книгу «Симфонія життя»);

у номінації «Драматургія» – Василеві Андрійцю, драматургу, заслуженому працівнику культури України, кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри мистецьких дисциплін Академії культури і мистецтв (за п’єсу «Зрада»);

у номінації «Література для дітей» – Ользі Куждіній, письменниці, волонтерці (за книгу «Детективна агенція „САМ” в Ужгороді»);

у номінації «Художній переклад» – Ганні-Олександрі Козоріз, перекладачці, редакторці (за переклади творів польських письменників, опублікованих у виданні «Між Карпатами і Татрами», вип. 36 та 39).

Дипломами лауреатів премії ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв у галузі театрального мистецтва відзначили:

у номінації «Режисерсько-постановочна група» – режисерсько-постановочній групі Закарпатського академічного обласного театру ляльок (за постановку вистави «Останнє Туреня» за п’єсою О. Гавроша);

у номінації «Актор» (за найкраще втілення сценічного образу) – Степану Барабашу, заслуженому артисту України, артисту драми, провідному майстру сцени Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв (за роль Волтера у виставі «Солодка помста» за п’єсою Д. Черчиля);

у номінації «Акторка» (за найкраще втілення сценічного образу) – Ганні Яремчук-Бобало, артистці драми Закарпатського обласного театру драми та комедії (за роль Опал Кронкі у виставі «Божевільна комедія» за п’єсою Дж. Патріка «Всі люблять Опал»;

у номінації «Актор/Акторка» (за найкраще втілення сценічного образу у виставі для дітей) – Дмитру Ємцю, актору Закарпатського академічного обласного театру ляльок (за роль Туреня у виставі для дітей «Останнє Туреня» за п’єсою О. Гавроша).

Преміями ім. Й. Бокшая та А. Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва нагородили:

у номінації «Живопис» – Лесю Приймич, художницю-живописицю, членкиню Закарпатської організації Національної спілки художників України (за твір «П’єта»);

у номінації «Графіка» – Ольгу Лукач, художницю-графікиню, членкиню Закарпатської організації Національної спілки художників України (за твір «Закарпатські бистриці»);

у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» – Юрія Дикуна, художника декоративно-прикладного мистецтва, члена Закарпатської організації Національної спілки художників України (за твір «Розп’яття»);

у номінації «Скульптура» – Богдана Коржа, скульптора, члена Закарпатської організації Національної спілки художників України, заслуженого художника України (за твір «Молох війни»);

у номінації «Монументальне мистецтво» – Василя Романа, скульптора, члена Закарпатської організації Національної спілки художників України, заслуженого художника України (за твір «Пам’ятник єпископу Олександру Хірі»).

Дипломи лауреатамів обласної премії ім. К. Балог у галузі хореографічного мистецтва вручили:

у номінації «Хореографічний колектив» – народному художньому колективу ансамблю танцю «Танцювальна корпорація друзів» Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» (за виконання танців «Чоловічий характер», «24.02», «Чорне і біле…»);

у номінації «Мистецтвознавець» – Микола Мовнар, провідний методист відділу народної творчості та аматорського мистецтва Обласного організаційно-методичного центру культури» (за книжку «Ой піду я танцювати»).



Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.