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Обласні премії в галузі літератури та мистецтва вручили в Ужгороді

23 Серпня 2024 108

В Ужгороді відбулося нагородження переможців обласної премій у галузі літератури та мистецтва.

Щороку провідним митцям краю присуджують обласні премії. Конкурсні комітети визначають переможців у 5 номінаціях, названих на честь закарпатців, котрі зробили вагомий внесок у розвиток культури Закарпаття. Цьогоріч премії вручали вже 28 рік поспіль.

Дипломи лауреатам обласних премій за 2023 рік вручили в атріумі Закарпатської ОДА та обласної ради представники обласної ради.

Розмір винагороди становить 20 тисяч гривень для окремого переможця та 30 тисяч гривень у колективній номінації, повідомляють у Закарпатській ОВА.

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Обласні премії у галузі літератури і мистецтва вручили в Ужгороді

Лауреатами премії ім. Д. Задора у галузі музичного та виконавського мистецтва стали:

Обласну премію ім. Ф. Потушняка у галузі літератури за 2023 рік присудили:

Дипломами лауреатів премії ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв у галузі театрального мистецтва відзначили:

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Преміями ім. Й. Бокшая та А. Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва нагородили:

Дипломи лауреатамів обласної премії ім. К. Балог у галузі хореографічного мистецтва вручили:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці

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