Будівля обласної стоматполіклініки може отримати охоронний статус: Ужгородська міськрада готує документи

Ужгородська міська рада розпочала підготовку облікової документації для внесення будівлі обласної стоматологічної поліклініки на набережній Незалежності до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Роботи мають бути завершені до кінця жовтня 2025 року. Про це йдеться у відповіді Ужгородської міськради на інформаційний запит Varosh.

10 вересня управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради уклало договір із ТОВ “Науково-дослідний центр “Західпроектреставрація” на підготовку документації для двох об’єктів:

садибного житлового будинку початку XX століття на Набережній Незалежності, 7;

садибного житлового будинку початку XX століття на Набережній Незалежності, 8 – будівлі, де розташована обласна стоматологічна поліклініка.

Згідно з умовами договору, облікова документація має бути виготовлена до жовтня 2025 року.

Оскільки власником будівлі є Закарпатська обласна рада, міськрада звернулася до Управління спільною власністю територіальних громад із проханням надати копії необхідних документів та забезпечити доступ до об’єкта. Це потрібно для проведення повного комплексу заходів із підготовки облікової документації.

Чому це важливо

Будівля стоматполіклініки є частиною архітектурного комплексу Малий Ґалаґов – унікальної забудови часів Першої Чехословацької Республіки, що входить до історичного ареалу Ужгорода. Район планують номінувати на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Надання будівлі статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини надасть їй охоронний статус. У такому разі будь-які ремонтні чи будівельні роботи тут можна буде проводити лише за погодженням з органами охорони культурної спадщини.

У перспективі це також може відкрити шлях до включення споруди до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Що передувало

13 травня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Закарпатського окружного адмінсуду. Цим рішенням виконавчий комітет Ужгородської міської ради було зобов’язано надати будівлі стоматполіклініки статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Таким чином суд зобов’язав міську владу виготовити облікову документацію та вжити заходів для внесення споруди до відповідного Переліку.

Цьому передувало рішення Закарпатської обласної ради від березня 2024 року про ліквідацію обласної стоматологічної поліклініки через фінансові труднощі.

Рішення обласної ради оскаржила Закарпатська обласна прокуратура, позаяк скорочення мережі медичних закладів суперечить Конституції та законодавству про охорону здоров’я.

Судовий процес у справі щодо ліквідації обласної стоматологічної поліклініки наразі триває.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото з відкритих джерел

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.