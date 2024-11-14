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“Оберіг”: фільм про реліквію гуцульського роду вже доступний для вільного перегляду

14 Листопада 2024 6

Знімальна команда фільму “Оберіг” про історію, звичаї та боротьбу гуцулів, який змінали у закарпастьких Ясінях, презентувала стрічку на платформі youtube.

Короткометражний фільм «Оберіг» став першим проєктом Ясінянської громади, який фінансово підтримав Український культурний фонд.

Фільм знятий на реальних історичних подіях, які відбувались у різні часи на теренах гуцульських Ясінів. Він розповідає про історію Гуцульщини, проголошення Гуцульської республіки та Карпатської України, і ці події у фільмі тісно переплітаються вже із сьогоденням – сучасною війною росії проти України.

У стрічці можна побачити унікальні локації, культурні пам’ятки, мальовничі краєвиди Ясінянської громади. Героями фільму стали військовослужбовці, які стояли на захисті країни, місцеві жителі, діячі культури.

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Основний символ фільму – дерев’яний натільний хрестик, котрий споконвіку був родинним оберегом для гуцулів у важкі часи і передавався з покоління в покоління.

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Режисер фільму – Віктор Павлиш; сценарій, операторська робота, монтаж – Юрій Павлишинець. Керівниця проєкту – директорка Центру позашкільної освіти Надія Шведюк.

31 жовтня фільм презентували у Ясінях, напередодні, 13 листопада – показали глядачам в Ужгороді. У планах також – демонстрація стрічки у Львові та Івано-Франківську.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка фільму “Оберіг” у Фейсбуці

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