“Оберіг”: фільм про історію, звичаї та боротьбу гуцулів знімають у Ясінях на Закарпатті

Короткометражний фільм «Оберіг» – це перший проєкт Ясінянської громади, який фінансово підтримав Український культурний фонд.

Як розповіла у коментарі Varosh комунікаційна менеджерка проєкту Іванна Брандіс, ідея створити фільм, у центрі якого будуть гуцули, їхні характери та звичаї, виношувалася давно.

«Заявку до УКФ подавала керівниця центру позашкільної освіти Надія Швидюк, ми пройшли успішно технічний та експертний відбори та отримали потрібне фінансування. Це буде документальний короткометражний фільм тривалістю 25 хвилин, який відображатиме історію нашого краю на реальних подіях в різні часи», – сказала Іванна Брандіс.

Так, фільм розповідатиме про історію Гуцульщини, проголошення Гуцульської республіки та Карпатської України, які тісно переплітаються вже із сьогоденням – сучасною війною росії проти України. Героями стрічки стануть військовослужбовці, які стояли на захисті країни, місцеві жителі, діячі культури.

Також у стрічці можна буде побачити традиційні для гуцулів ремесла та промисли, зокрема, різьбярство. Власне, й основний символ фільму, на який спирається його назва – це дерев’яний натільний хрестик, котрий споконвіку був оберегом для гуцулів у важкі часи, розповів голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук.

«Цей фільм саме про оберіг – дерев’яний хрестик, який гуцули носили на тілі все життя. Позаяк гуцули – дуже віруючі люди, для нас цей хрестик є сакральним оберегом, який передавався з покоління в покоління і пройшов крізь віки. Цей оберіг зберіг прадіда в часи Гуцульської республіки, діда – в часи Карпатської України, а нині оберігає воїна в час страшної кривавої російсько-української війни. Й надалі він передасться вже маленькому сину, і буде оберігати його по життю», – сказав Андрій Делятинчук.

Загальний бюджет проєкту – понад 270 тис. гривень, однак, за умовами гранту, частково покрити зйомки має й громада. Тож із місцевого бюджету на це передбачили 30 тис. гривень.

Режисером фільму виступає Віктор Павлиш. Сценарій до стрічки допомагав писати Юрій Павлишинець.

Зйомки фільму відбуваються на локаціях та у пам’ятних місцях Ясінянської громади: на високогір’ї Драгобрату, у підніжжя Говерли й Петроса, в Ясінянському історико-краєзнавчому музеї, у Струківській церкві, що внесена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Наразі власне зйомки фільму – на фінальному етапі, далі відбуватиметься обробка та монтаж, розповіла Іванна Брандіс. Відтак стрічку презентують спершу саме у Ясінях, а далі шукатимуть можливість провести кінопоказ і в Ужгороді, додав Андрій Делятинчук.

Опісля фільм буде у вільному доступі на сторінках проєкту в мережі інтернет, де його зможуть переглянути всі охочі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Віктор Павлиш

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