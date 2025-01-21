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Низькопідлогові електробуси з’являться незабаром в Ужгороді

21 Січня 2025 1

В Ужгородській міській раді підписали контракт на постачання місту 9 нових низькопідлогових електробусів. Це буде перший громадський електричний транспорт в Ужгороді, — кажуть у міськраді. Через 10 місяців після внесення Мінфіном авансового внеску завод «ЕлектронМаш» – вітчизняний виробник, який став переможцем міжнародного тендеру – має поставити електробуси в Ужгород.

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Підписання контракту: Віталій Готра, Богдан Андріїв та Володимир Будзан

Контракт передбачає також постачання потужної зарядної станції, основних запасних та витратних запчастин, обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту, супутніх послуг, — каже директор ТзОВ «Завод «ЕлектронМаш» Володимир Будзан. — Перший електробус підприємство випустило у 2015 році, і він уже понад 8 років успішно курсує Львовом. Електробуси, які мають поставити в Ужгород, довжиною 10 метрів, зможуть перевозити близько 90 пасажирів, мають 27 сидячих місць. Пробіг на одному заряді – 250 кілометрів із включеними системами опалення або ж кондиціювання.

Згідно із контрактом, представники заводу проведуть в Ужгороді навчання для персоналу і будуть надавати технічну підтримку протягом усього гарантійного терміну — 2 років.

Яким маршрутом їздитимуть електробуси?

За словами директора КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталія Готри, планується, що електробуси їздитимуть у центральній частині міста – замість тих автобусів, маршрути яких пролягають через центральну частину. Зараз підприємство має 40 автобусів «Електрон», на маршрутах їздять 25 й перевозять щодня близько 16 тисяч пасажирів. Решту автобусів подали на участь у конкурсах на інші маршрути у місті, і якщо підприємство виграє, то вони ними почнуть курсувати. Коли на вулиці виїдуть й електробуси, підприємство зможе перевозити щонайменше 30 тисяч пасажирів на день.

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В міськраді додали: підписання контракту стало завершальною стадією підготовчого етапу у межах проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Міністерства розвитку громад та територій України «Міський громадський транспорт ІІ», який дозволяє і підвищити мобільність громадян, і поліпшити екологічну ситуацію в містах. Ужгород працював над проєктом понад 4 роки.

Зоряна Попович, Varosh

Фото електробусів ілюстративні, з сайту заводу-виробника

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