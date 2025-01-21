Низькопідлогові електробуси з’являться незабаром в Ужгороді

В Ужгородській міській раді підписали контракт на постачання місту 9 нових низькопідлогових електробусів. Це буде перший громадський електричний транспорт в Ужгороді, — кажуть у міськраді. Через 10 місяців після внесення Мінфіном авансового внеску завод «ЕлектронМаш» – вітчизняний виробник, який став переможцем міжнародного тендеру – має поставити електробуси в Ужгород.

— Контракт передбачає також постачання потужної зарядної станції, основних запасних та витратних запчастин, обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту, супутніх послуг, — каже директор ТзОВ «Завод «ЕлектронМаш» Володимир Будзан. — Перший електробус підприємство випустило у 2015 році, і він уже понад 8 років успішно курсує Львовом. Електробуси, які мають поставити в Ужгород, довжиною 10 метрів, зможуть перевозити близько 90 пасажирів, мають 27 сидячих місць. Пробіг на одному заряді – 250 кілометрів із включеними системами опалення або ж кондиціювання.