Новий замок на Закарпатті: що про нього відомо та як відкриття доповнює історію краю  

Непересічну знахідку – залишки середньовічного замку – виявили археологи на території Берегова на Ардівській горі. Це перше подібне відкриття за 150 років дослідження місцевих фортець. Наразі безіменний замок, що теоретично може бути замком Берег, став 12-м на Закарпатті згідно з науковими даними.

Знахідку презентували в Ужгородському пресклубі напередодні Дня археолога дослідники, які вже обстежили місцевість: Йосип Кобаль, археолог, кандидат історичних наук, науковий співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України та Олег Осаульчук, директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України.

Перша згадка про новий замок зафіксована в документах ХІV ст.

Берегово і територію довкола Ардівської гори досліджують давно, але помітити залишки замку було досить складно: фортеця сховалася в гущі лісу – сучасного заповідника.

Наукове припущення про розташування замку на основі середньовічних грамот зробив Йосип Кобаль. Досліджуючи історію рідного села Квасова, знайшов інформацію, що в сусідньому селі Великі Береги повинен бути такий об’єкт, але там його не знайшов. Це спонукало до подальших пошуків.

В документі за 1308 рік археолог виявив згадку про фортецю у Виноградові, як думали всі дослідники. Однак у попередніх писемних пам’ятках про місто фортецю не згадували. Затим у грамоті за 1284 рік, яка стосується міста Берегова, знайшов інформацію про три церкви, що вийшли з підпорядкування Егерського католицького єпископа і передавалися напряму до Естергонського архієпископа. Так Йосип Кобаль виявив: давня назва «Севлюш» у минулому стосувалася не тільки сучасного Виноградова, а й Берегова!

– Коли я подивився грамоту за 1284 рік, в мене з’явилися певні сумніви, що йдеться про Виноградово. У документі описували, що каштелян так званого виноградівського замку повертає рухоме і нерухоме майно берегівським і боржавським селянам. Я порахував, що від Берегова до Севлюша (Виноградова) приблизно 40 кілометрів дорогами, до Боржави – майже 35, тому навряд чи в XIV столітті селяни носили своє рухоме майно навіть далі 40 кілометрів до іншого комітату. Так припустив, що кастелян був у замку близько Берегова.

Згодом Йосип Кобаль знайшов карту Угорщини XVIII століття з інформацією руїни палацу на Ардівській горі.

Фортеця має всі ознаки середньовічної

Гора, де розташовані руїни замку, має висоту понад 130 метрів над рівнем довколишньої місцевості, та 250 – над рівнем моря. За цими показниками фортеця знаходиться на 3-4 місці серед закарпатських.

За походженням вершина є вулканічною. Цікаво, що камінь, який знайшли на вершині гори археологи, є метаморфізованим пісковиком. Тобто вершина цієї гори – це відклади давністю понад 15 мільйонів років.

Йосип Кобаль зазначає, що розмір руїн замку – 20 на 22 метри. Товщина стін приблизно метр. Висота збереженої частини стін місцями сягає 50–70 сантиметрів. Довкола фортеці був рів, який її оберігав.

Давній вік знахідки підтверджує і топографічне розміщення – на вершині гори. Це класичні ознаки замку ХІІІ століття. Підтвердити здогадки мають археологічні розкопки.

Гіпотези про замок

Археологи наголошують: наразі відомо тільки місцезнаходження фортеці, а її походження і тривалість існування ще доведеться дослідити. Йосип Кобаль знайшов зачіпку і в документах XVI столітті, коли в 1541 році вирішили перетворити на замок францисканський монастир у Берегові, але дозволу не отримали і замок там не збудували.

У грамоті за 1264 року є згадка про замок, який носить назву Берегі. Не виключено, що ці руїни на Ардівській горі можуть бути його руїнами. Якщо це так, то замок має важливе історичне значення. Він міг належати любимій доньці Бейли IV – Анні, що була заміжня за Чернігівським і Галицьким князем Ростиславом Михайловичем.

– Якщо виявиться, що це замок Берег – то буде чудова сторінка в історії Закарпаття, що змінює погляд на відомі факти. Виходить, це єдине місто на Закарпатті, яке мало всі ознаки середньовічного, – зазначає Й. Кобаль.

На часі – облікування пам’ятки і її відкриття для туристів

У 2020 році археологічна експедиція обстежила вершину Ардівської гори. Шукати довелося довго і дістатися до неї складно, адже територія понад 25 Га вщент заросла лісом. Утім знахідка того вартувала, запевняє Олег Осаульчук:

– Виявлення об’єктів археології – цікава річ, а виявлення досить рідкісного типу об’єктів, як рештки замку, – взагалі унікальна подія. До цієї події ми йшли 5 років. Це відкриття є прикладом того, як наукове припущення переростає в гіпотезу, а вона – в практику. Здавалося, Закарпаття описано, інвентаризовано, а виявилося, що це не так.

Наступні етапи досліджень базуватимуться на планомірній роботі: археологи спільно з іншими фахівцями займатимуться первинним облікуванням знахідки. Відкривачі сподіваються на підтримку департаментів Закарпатської ОВА, Берегівської РДА, оскільки дослідження і підготовка пам’ятки для відвідування туристів вимагає фінансування, відповідних дозволів.

По гребню гори можна прокласти туристичний маршрут, адже звідти відкривається чудовий вид на околиці. Зважаючи на різноманітні принади, які вже має Берегівщина, замок може їх підсилити, до того ж відкриває нову сторінку в історії краю.

Наталія Толочко для Varosh

Фото авторки та з особистого архіву Й. Кобаля

