До 30 жовтня триває реєстрація шкільних команд на змагання в проєкті «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги». Цього разу серед хлопців і дівчат заплановані змагання з волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, чирлідингу, футзалу, а також уперше — з гандболу та регбі-5, зазначила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Новим моментом у змаганнях 2024-2025 років буде також і те, що участь у них зможуть брати не тільки команди опорних закладів, а і їхніх філій.

— Свою участь у проєкті вже підтвердили більш ніж 400 учнівських команд із майже 150 шкіл Закарпаття. Найбільше – з волейболу, футзалу й баскетболу, — сказала вона. — Максимальна кількість школярів у команді – 25. Замінювати учасників протягом сезону цього разу не можна буде і таким чином участь сильного учня чи учениці втрачає в грі сенс. За цими речами пильнуватимуть і тому, перед тим, як зголоситися до гри в певному виді спорту, чи в певній команді, дитині потрібно серйозно зважити всі моменти. Тому тренери повинні будуть за цим стежити і допомагати дітям.

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Сам процес реєстрації теж відбувається по-новому та передбачає створення особистих кабінетів команд.

Традиційно проєкт матиме п’ять етапів – шкільний, на рівні територіальних громад, районний, обласний та всеукраїнський. Юні спортсмени й спортсменки змагатимуться в розширених вікових категоріях: молодшій – 5-9 класи, старшій – 9-11 класи.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги

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