Сьогодні, 8 квітня, відкрили новий пасажирський пункт пропуску на Закарпатті з Угорщиною “Велика Паладь-Надьгодош”.

Новий пункт пропуску запрацював на тимчасовій інфраструктурі, робота над його відкриттям велася з 2022 року.

Пропускна здатність пункту пропуску «Велика Паладь-Надьгодош» становить 200 авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік пункт пропуску збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України. Він призначений для автомобільного пасажирського сполучення, крім автобусів вагою до 3.5.

Працюватиме перехід з 8:00 до 19:00.

“Відкрити пункт на тимчасовій інфраструктурі з обох боків кордону було спільним рішенням з угорською стороною. У майбутньому плануємо збудувати тут повноцінний пункт пропуску. Важливо, що це перший новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, який відкрито за останні кілька десятків років”, – наголосив під час відкриття пункту пропуску міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Востаннє пункт пропуску на Закарпатті відкривали у 2005-му

Так, за інформацією голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, востаннє пункт пропуску на Закарпатті відкривали у 2005 році – це був пішохідний перехід у Малих Селменцях на кордонні зі Словаччиною.

Намір про відкриття пункту перетину між населеними пунктами Велика Паладь в Україні та Нодьгодош в Угорщині уряди двох країн задекларували у 2016 році. За рік потому для забезпечення необхідної інфраструктури на українській стороні відремонтували 11,5 км покриття ділянки автодороги М26 – під’їзд до пункту пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош».

Утім до практичних кроків зі зведення пункту пропуску дійшли лише ще кілька років. Спершу були здійснені всі необхідні процедури на міждержавному рівні та ратифіковані відповідні угоди. Після чого розпочалося облаштування пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі.

Для його запуску Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області виконала низку робіт, зокрема: огородила та забезпечила освітлення території; влаштувала електропостачання та водопостачання; встановила модулі для влаштування робочих місць органів контролю та санітарних місць.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України та Фейсбук Мирослава Білецького

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