Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Новий пункт пропуску “Велика Паладь-Надьгодош” на Закарпатті запрацює у квітні

21 Березня 2025 122

Відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною “Велика Паладь-Надьгодош” планується на початку квітня.

Про таке повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У пункті пропуску з українського та угорського боку встановили інфраструктуру модульного типу, де працюватимуть митні та прикордонні служби.

Також завершено роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового пункту пропуску та облаштовано напрямки руху транспорту.

Наразі тривають роботи з підключення до водо- й електропостачання та встановлюють шлагбауми.

gal-282117
gal-282110

Пункт пропуску буде призначений для пропуску легкових авто до 3,5 тонн і працюватиме пункт у денний час, повідомляють у Міністерстві.

За словами заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити, це перший новий пропускний пункт, відкритий за останні декілька десятків років.

Пункт пропуску «Велика Паладь-Надьогош» є важливим з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між Закарпаттям та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині.

Робота над відкриттям нового пункту пропуску велася з осені 2022 року. Його запуск було погоджено у квітні торік.

З того часу були здійснені всі необхідні процедури та ратифіковано відповідні угоди. Після чого розпочалося облаштування пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі.

Hungary Point 2

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # новий пункт пропуску # новий пункт пропуску Закарпаття # новини Varosh # пункт пропуску # пункт пропуску "Велика Паладь-Надьогош" # пункт пропуску "Велика Паладь-Надьогош" Закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Українські виробники лохини об’єдналися в Асоціацію

Волонтери здійснили весняне кронування на чайній плантації під Мукачевом

Громадське обговорення щодо перейменування вулиці Урожайної на Івана Небесника проходить в Ужгороді

Поетичний вечір, майстерка з писанкарства, театр: Афіша заходів в Ужгороді на 21-23 березня (Доповнено)