Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією відкрили на Закарпатті

Ще один міжнародний пункт контролю через державний кордон для залізничного пасажирського сполучення відкрили на Закарпатті. Він працює на базі залізничної станції Рахів для громадян, які прямують до/чи з Румунії потягом, — повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді України.

Новий пункт контролю працюватиме цілодобово, але лише на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування, — йдеться в повідомленні.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону, які функціонують в умовах воєнного стану:

1. «Солотвино – Сігету Мармацієй». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

2. «Порубне – Сірет». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.

3. «Дякове – Халмеу». Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.

4. «Красноїльськ – Вікову де Сус». Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Varosh

Фото: Zahid.net (ілюстративне)

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