Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією на Закарпатті має запрацювати до кінця 2025 року

Договір на виконання робіт з будівництва нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на Закарпатті вже підписаний.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, новий пункт пропуску має запрацювати до кінця 2025 року.

Про розвиток спільної прикордонної інфраструктури, зокрема, йшлося під час зустрічі заступника Міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача та Державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріштіану.

Так, роботи з будівництва пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» Україна проводитиме у три етапи. До кінця року планують звести тимчасову інфраструктуру й запустити рух легкових авто.

Вже повноцінне відкриття заплановане після завершення основного будівництва. Нині румунська сторона працює над отриманням необхідних погоджень, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

При цьому зазначають, що Україна та Румунія також працюють над відкриттям місцевих пунктів пропуску, орієнтованих на легковий транспорт і пішоходів. На Закарпатті, зокрема, розглядають можливість запуску малих пунктів пропуску у Хижі та Яблунівці. Переговори про це тривають, зазначають у Закарпатській ОВА.

Нині на українсько-румунському кордоні діють 5 пунктів пропуску: «Дякове – Халмеу», «Солотвино – Сігету Мармацієй», «Красноїльськ – Вікову де Сус», «Порубне – Сірет», «Дяківці – Раковець».

Про новий пункт пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй»

Як повідомляв Varosh, про відкриття нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» уряди Румунії та України домовилися у серпні 2023 року у Бухаресті.

Відповідно до домовленостей, румунська сторона будує залізобетонний міст, який з’єднає Україну та Румунію у районі населених пунктів Біла Церква та Сігету Мармацієй і стане частиною інфраструктури нового пункту пропуску.

Міст через Тису протяжністю 261,2 м складатиметься з двох паралельних конструкцій для кожного напрямку руху з двома смугами. За інформацією видання Infopost, будівництво мосту фінансують Румунія та ЄС, відповідно він залишиться у власності Румунії.

Заплановано, що на добу пункт пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» зможуть перетинати 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів. Тож цей пункт пропуску стане найбільшим з Румунією після його відкриття.

Попередня кошторисна вартість саме румунської частини проєкту – близько 35,5 млн євро. Попередня оцінка вартості будівництва української частини проєкту становить близько 1,6 млрд гривень.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбук

