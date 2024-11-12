Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Новий поїзд Київ-Братислава з пересадкою в Чопі має почати курсувати з грудня

12 Листопада 2024 187

Про готовність до запуску рейсу йшлося, зокрема, під час 6-го засідання українсько-словацької змішаної комісії.

Як повідомляє Урядовий портал, Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня.

Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород-Чоп- Кошиці-Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн.

 «Ми бачимо зростання обсягу вантажних залізничних перевезень як торік, так і у цьому році. Ростуть і пасажирські перевезення. Тому нам так важливо розвивати міжнародне залізничне пасажирське сполучення між Україною та Словаччиною», – розповіла під час засідання комісії перша віце-прем’єрка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім іншого, в ході зустрічі говорили й про продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» з тим, аби збільшити його пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Також українська сторона висловила зацікавленість щодо розширення пропускної спроможності пункту «Малий Березний -Убля». Одночасно з тим, озвучила й про плани відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове-Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: kyiv.znaj.ua

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # новий поїзд Київ-Братислава # новини Varosh # поїзд # поїзд Братислава # поїзд Київ-Братислава # поїзд Словаччина # Укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Дитячий купейний вагон з’явиться також у поїзді Харків-Ужгород

Дуби, ялиці, модрина, кедр: “дитячий ліс” висадили на Перечинщині Аліса Смирна з дітьми

Реабілітаційний центр для благородних оленів запрацював на Закарпатті

«Я знаю своє місто»: в Ужгороді ініціювали туристичну акцію