Новий поїзд Київ-Братислава з пересадкою в Чопі має почати курсувати з грудня

Про готовність до запуску рейсу йшлося, зокрема, під час 6-го засідання українсько-словацької змішаної комісії.

Як повідомляє Урядовий портал, Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня.

Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород-Чоп- Кошиці-Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн.

«Ми бачимо зростання обсягу вантажних залізничних перевезень як торік, так і у цьому році. Ростуть і пасажирські перевезення. Тому нам так важливо розвивати міжнародне залізничне пасажирське сполучення між Україною та Словаччиною», – розповіла під час засідання комісії перша віце-прем’єрка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім іншого, в ході зустрічі говорили й про продовження модернізації пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» з тим, аби збільшити його пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Також українська сторона висловила зацікавленість щодо розширення пропускної спроможності пункту «Малий Березний -Убля». Одночасно з тим, озвучила й про плани відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску «Павлове-Матіовце», який наразі працює лише як вантажний.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: kyiv.znaj.ua

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