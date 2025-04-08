Новий паркувальний майданчик почне працювати в обласному центрі від середи, 9 квітня.

Про таке повідомляє Ужгородська міська рада.

Паркувальний майданчик облаштували на вул. Капушанській: від перехрестя проспект Свободи-Капушанська в сторону вул. Івана Чендея, розповів у коментарі Varosh КП «Ужгородпарксервіс» Юрій Білавич.

За його словами, паркувальний майданчик буде розрахований на 72 паркувальних місця, які традиційно будуть позначені відповідною дорожньою розміткою та знаками.

Година паркування на майданчику коштує 25 грн. Для сплати за послугу паркування на майданчику розмістять 4 термінали.

Окрім як готівкою через термінал, сплатити за паркування на майданчику можна буде через спеціальний додаток “Smart Uzhhorod”, відсканувавши QR-код з інформаційної таблички або терміналу.

Як повідомляв Varosh, мобільний додаток для платного паркування в Ужгороді оновили у березні поточного року. Для користувачів Android OS варто видалити попередню версію додатка та завантажити його оновлену версію https://bit.ly/4ksmcjD.

Плата стягуватиметься з 8:00 до 19:00 у будні, у вихідні паркування – безкоштовно.

Тарифікація погодинна, перші 10 хвилин – безплатно.

Також на майданчику передбачені місця для паркування для людей з інвалідністю. Для них послуга паркування безкоштовна.

Станом на зараз в Ужгороді, за словами Юрія Білавича, з урахуванням нового паркувального майданчика на Капушанській загалом облаштовано близько 460 паркувальних місць.

Наразі конкурси на облатування нових паркувальних майданчиків не оголошувалися.

Нагадаємо, що платне паркування в Ужгороді запровадили у лютому 2023 року. Спершу в тестовому режимі майданчики працювали на кількох вулицях, відтак розширили цю можливість ще на кількох локаціях.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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