Новий мурал створюють у Мукачеві Тіберій Йонаш із учнями

У Мукачеві триває робота над створенням нового муралу. Автор стінопису – художник, засновник школи “Ром-Арт” Тіберій Йонаш, якому в роботі допомагають двоє його учнів.

Як розповів у коментарі Varosh Тіберій Йонаш, свого часу він подав ескіз майбутньої роботи і виграв конкурс, оголошений Міжнародним благодійним фондом «Регіон Карпат» NEEKA.

“Основна ідея – проблема реєстрації та паспортизації дітей у світі та подолання безгромадянства. На малюнку буде зображена дитина, яка тримає у руках свідоцтво про народження. Конкурс і власне майбутній мурал покликані привернути увагу, що всі діти повинні мати свідоцтво про народження, для нашої країни це актуально ще й тому, що в час війни маємо багато переселенців, в тому числі з дітьми”, – розповів автор муралу.

Стінопис стоврюють на стіні будівлі на в’їзді у місто площею 250 кв. метрів. Загальна висота муралу сягатиме 11 метрів.

Над його появою художник із учнями працюють вже впродовж 10 днів, роблячи перерви в періоди, коли йде дощ. Утім, за кілька днів, каже Тіберій Йонаш, робота має бути остаточно завершена.

Замовником муралу є Міжнародний фонд «Регіон Карпат» NEEKA UKRAINE за фінансування Агентства ООН у справах біженців.

Якщо вам подобається те, що робить Varosh, ви можете підтримати нашу роботу тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Тиберія Йонаша

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.