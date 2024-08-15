Новий мультимодальний термінал запрацював на Закарпатті

Мультимодальний термінал, так званий сухий порт, почав працювати на Берегівщині, в селі Чорнотисів. Започаткувала його компанія, яка займається питаннями логістики, основна діяльність її базується у Львівській області. На Закарпатті ж вони створили нове ТОВ «Термінал Чорнотисів» для транспортування товарів до морських портів у Румунії та Хорватії, пояснив Varosh голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

— Закарпаття вони вибрали з кількох причин: у нас уже є стала хороша репутація з прийняття інвестицій, а отже і відповідна кваліфікована робота з кожним бізнесменом, — пояснив він. — Тобто, свого роду “інвестиційна няня” в нас працює в області. Підприємство отримало від нас підтримку, ми дали їм можливість для будівництва, вони чітко розуміли, що вони роблять. У них була пророблена вся аналітика і залізниця — це був основний фактор. Адже перевалка контейнерів, олії чи сільськогосподарської продукції елеваторами з нашої української широкої колії на європейську вузькоколійку може вже відбуватися оперативно і одразу їхати або в Румунію, на Констанцу, або в Порт Трієст у Хорватії.

Оперативне транспортування

Інвестори “Терміналу Чорнотисів” орієнтуються на українські та закордонні приватні холдинги, які укладають з ними приватні контракти для вирішення оперативних питань з транспортування своєї продукції. Голова ОВА додав: у такому терміналі дуже важлива оперативність перевалки, тому що кожна доба простою вагонів з вантажем, а раніше вони простоювали на кордоні тижнями, — це кошти бізнесу.

— На підприємстві працюють місцеві працівники, — каже Віктор Микита. — Буквально кілька працівників високої кваліфікації з-за меж Закарпаття зараз у процесі виробництва навчають інших працівників. Компанія збільшити штат на понад 100 чоловік, коли термінал працюватиме на повну потужність.

Щоб не використовувати тепловози Укрзалізниці, компанія закупила два тепловози, які забезпечують якраз перетягування вагонів на основну лінію.

Нагадаємо, в селі Горонда на Мукачівщині наразі будується мультимодальний термінал для експорту зерна до країн ЄС. у реалізації проєкту зведення логістичного центру «Horonda Platform»беруть участь італійські компанії-інвестори.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Віктора Микити у Фейсбуці

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