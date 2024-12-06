Новий індустріальний парк “Мужай” створюють на Закарпатті

Кабінет міністрів на черговому засіданні ухвалив рішення про реєстрацію нового індустріального парку «Мужай» у Закарпатській області.

Індустріальний парк «Мужай» розташований на території Берегівської територіальної громади. Площа парку становить понад 30 тис. га, де буде створено до 427 нових робочих місць, повідомляють у Міністерстві економіки України.

Серед основних напрямків діяльності парку – переробна промисловість, зокрема виробництво харчових продуктів; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка (крім меблів); виробництво паперу та паперових виробів; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво готових металевих виробів (крім машин та устатковання); виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво інших транспортних засобів.

Також передбачена науково-технічна діяльність та інші напрями, сумісні з концепцією парку.

За інформацією голови Закарпатської ОВА, створення нового індустріального парку дозволить залучити в економіку краю 763 млн грн інвестицій.

Передбачено, що компанія-ініціатор створить на території парку сучасну інфраструктуру для підтримки резидентів. Очікується, що резиденти залучатимуть інвестиції для будівництва об’єктів на території парку, що стане додатковим стимулом для розвитку місцевої економіки.

До Реєстру індустріальних парків наразі внесено 98 індустріальних парків.

Індустріальні парки – це спеціальні визначені промислові території, на яких здійснюється господарська діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-технічна діяльність, діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій. Як правило, ці території мають підготовлену інженерно-транспортну інфраструктуру, необхідні сервіси. Діяльність підприємств у межах індустріальних парків здійснюється за спрощеними регуляторними процедурами, а виробничі та науково-дослідні підприємствта мають пакет інвестиційних стимулів для розвитку.

Учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів, зокрема звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання (за умови відсутності аналогів вироблених в Україні, використання його виключно на території індустріального парку та неможливості передачі в оренду), звільнення від податку на прибуток на 10 років (за умови використання вивільнених коштів на розвиток підприємства) та права органам місцевого самоврядування надавати пільги по місцевих податках.

Розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні». Держава розраховує, що умови, які створюються для виробників в парках, сприятимуть пришвидшеному розвитку виробництва.

Уряд декларує підтримку індустріальних парків і на 2025 рік, зокрема, озвучує наміри про виділення 1 млрд грн на будівництво та модернізацію їх промислової інфраструктури.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ukraine Business News

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