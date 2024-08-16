Новий екотуристичний маршрут запроєктували навколо Рахова

Працівники Карпатського біосферного заповідника спільно з відомим рахівським екскурсоводом Василем Небелою спроєктували новий екотуристичний маршрут. Його перетинає Кам’яний потік, на якому розташований однойменний водоспад, а з сінокісних лук на схилах гори Лиса відкривається фантастичний краєвид на Чорногірський хребет. Протяжність маршруту — 7 км, розповів Varosh Василь Небела.

— Рахів — найвисокогірніше місто України, — розповів він. — В місті і навколо нього — найстаріші ліси України, в нас росте найстаріша в Європі модрина, найбільший в Карпатах ялівець, є секвої і букові праліси в самому Рахові. Через них я і раніше водив туристів, тепер же працівники заповідника запропонували створити офіційний маршрут. Він розрахований на піших туристів, на велосипеді чи конем там проїхати не можна, тому що це ліс і в багатьох місцях на дорозі повалені дерева.

Ліси, потік і краєвиди

Маршрут нескладний, під силу як дітям, так і пенсіонерам, каже Василь Небела. Починається він в самому Рахові, біля струмка Кам’яний, проходить вздовж нього до водоспаду Кам’яний:

— Там гарні краєвиди, під ногами — мармур, можна взяти камінець на згадку, далі маршрут проходить мішаними лісами і піднімається до букового пралісу. Далі маршрут піднімається до урочища Співакове, звідти виходить на автомобільну дорогу і далі йдемо до найвисокогірнішої в Україні сироварні та ферми. Крім того, тут відкривається краєвид на всі вершини Карпат — це єдине місце в Україні таке. Звідти видно Близницю, Говерлу, Петрос, Гутин Томнатик, Бребенескул, Чорногору, Мараморос і частину румунських гір.

По маршруту є питна вода, в сезон можна збирати гриби та ягоди. В Карпатському біосферному заповіднику кажуть: маршрут ще потребує облаштування, потрібно встановити: дороговкази, інформаційні панелі, місця відпочинку. Крім того, необхідно додатково обстежити ділянку в районі потоку Кам’яний, оскільки під час злив він нерідко виходить на дорогу. Тому потрібно визначити об’єм і порядок робіт, після чого провести ремонтні роботи на цьому відтинку маршруту.

Василь Небела каже: якщо всі ці роботи зробити не зволікаючи, то офіційний маршрут можна запустити вже до золотої осені.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Карпатського біосферного заповідника у Фейсбуці

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