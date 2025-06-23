На Станції заготівлі вторсировини “Проєктна, 3” в Ужгороді з’явився ще один екобус і тепер уже дві автівки їздять містом і збирають в містян тверді побутові відходи. Тепер обидва екобуси — з яскравим брендуванням, яке не лише привертає увагу, а й інформує про те, що саме можна здати на переробку.

Новий екобус

Перший екобус на Станції придбали навесні 2022, тепер же в рамках проєкту Cаll cation змогли придбати ще один, який також став мобільним пунктом прийому вторсировини. Новий білий Renault, який став екобусом, довший, ширший, вищий, має більший об’єм кузова і свіжіший.

— І уже обидва екобуси ми в червні повністю заклеїли, забрендували. На них уже зображені конкретно типи відходів, які нам можна здати. Там є посилання на наші соціальні мережі, контактні дані. Ми плануємо розвивати цю ідею і вже незабаром наші обидва буси їздитимуть не тільки по Ужгороду, а й по району, — пояснив Varosh керівник Станції Руслан Шварц. — Наприклад, у суботу їде один Екобус по місту, другий їде, наприклад, по селах Минай, Розівка, Холмок, Концово, або Оноківці, Невицьке, Кам’яниця. Плануємо запустити його в найближчому майбутньому.

Куди відсилають зібрані відходи?

Руслан Шварц каже: зібрані відходи пересортовують і кожен окремий вид відправляють на конкретне підприємство в різні міста України.

— Картон їде Львів, Жидачів, Луцьк, дуже рідко у Обухів, іноді Понінка, там всюди є картонно-паперові комбінати, — каже Руслан Шварц. — Полімери їдуть і в Калуш, і в Черкаси, і в Київ, і у Львів, і Дніпропетровськ — наших клієнтів дуже багато по західній і по центральній Україні, які купують саме закарпатську вторсировину.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Руслана Шварца у фейсбуці

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