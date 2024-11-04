Громадські слухання щодо містобудівної документації з презентацією та експонуванням проєкту нового автовокзалу відбудеться у Мукачеві у вівторок, 5 листопада.

З намірами про зведення автостанції та розміщення об’єктів дорожнього сервісу по вул. Лавківській до Мукачівської міської ради звернулися акціонерне товариство «Київпассервіс» та приватний інвестор.

Розглянувши звернення, Мукачівська міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території для реалізації інвестиційних намірів, повідомляють у міській раді.

З 4 жовтня впродовж місяця у місті тривало громадське обговорення матеріалів містобудівної документації.

Відповідно до проєкту, інвестор має намір збудувати автостанцію, перони для автобусів, а також облаштувати автостоянку тимчасового зберігання легкових автомобілів на 25 паркомісць і відкриту автостоянку на 10 паркомісць з навісом. Крім того, на автовокзалі діятиме станція технічного обслуговування автомобілів із вбудованим магазином автозапчастин та приміщеннями для відпочинку.

Публічне представлення проєкту та громадські слухання щодо містобудівної документації нового автовокзалу відбудуться у приміщенні Центру громадськості та національних культур.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Візуалізація зі сторінки Мукачівської міської ради у Фейсбуці

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