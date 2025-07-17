Новою прем’єр-міністеркою України стала Юлія Свириденко. Кого вона привела в уряд

Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. До цього вона очолювала Міністерство економіки, повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

“За” проголосували 262 народних депутати.

Жодного голосу за цю кандидатуру не дали фракції «Європейська Солідарність» та «Батьківщина». «Слуга народу» віддала 201 голос, «Платформа за життя та мир» та «Довіра» — по 15 голосів, «За майбутнє» — 12, «Відновлення України» — 10 та «Голос» — 1, пише Громадське.

За словами Свириденко, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

13 нових міністрів

Разом з новим прем’єром Рада ухвалила призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр, був міністром цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій; він був першим заступником Свириденко в Міністерстві економіки.

Тарас Качка – віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції; теж був заступником Свириденко.

Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін – перший заступник міністра фінансів.

Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони.

Залишаться на своїх посадах в уряді віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне/Громадське

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