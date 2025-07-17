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Новини

Новою прем’єр-міністеркою України стала Юлія Свириденко. Кого вона привела в уряд

17 Липня 2025 139

Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. До цього вона очолювала Міністерство економіки, повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

“За” проголосували 262 народних депутати.

голосування з Свириденко

Так проголосували депутати за призначення Юлії Свириденко/Телеграм-канал Ярослава Железняка

Жодного голосу за цю кандидатуру не дали фракції «Європейська Солідарність» та «Батьківщина». «Слуга народу» віддала 201 голос, «Платформа за життя та мир» та «Довіра» — по 15 голосів, «За майбутнє» — 12, «Відновлення України» — 10 та «Голос» — 1, пише Громадське.

За словами Свириденко, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

13 нових міністрів

Разом з новим прем’єром Рада ухвалила призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр, був міністром цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій; він був першим заступником Свириденко в Міністерстві економіки.

Тарас Качка – віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції; теж був заступником Свириденко.

Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін – перший заступник міністра фінансів.

Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони.

Залишаться на своїх посадах в уряді віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга,  міністр фінансів Сергій Марченко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне/Громадське

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