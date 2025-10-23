Нові правила проїзду в громадському транспорті Ужгорода: повний гід для всіх категорій пасажирів

1 липня 2025 року, коли в Ужгороді запрацювала автоматизована система обліку оплати проїзду. Її запровадили для того, аби точніше рахувати пільгові проїзди і відшкодовувати їх перевізникам з міського бюджету.

Це означає, що всі пасажири тепер повинні реєструвати свій проїзд через валідатори, встановлені в автобусах. Їх у громадському транспорті встановили 16 червня цього року. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду, запрацювала опція оплати проїзду через додаток CIVIL, а контроль за проїздом у пасажирському транспорті вибірково здійснюють контролери.

Якщо ви заплуталися у правилах, то розповідаємо в одному матеріалі про всі нововведення.

Новий застосунок для оплати проїзду CIVIL

З липня запрацював застосунок для оплати CIVIL, детальні інструкції, як користуватися додатком є у “Посібнику користувача” на сайті оператора “КМС”. Важливо, що додаток Dozor, хоч і має менший функціонал аніж CIVIL, але теж працюватиме у місті.

У додатку CIVIL можна:

Додати пільгову “Муніципальну карту ужгородця”; Батькам — “підв’язати” картки своїх дітей Переглядати історію поїздок та їх вартість Перевіряти баланс транспортної картки Відстежувати графік руху автобусів.

В Ужгороді запрацював додаток для оплати проїзду CIVIL. Як ним скористатися?

Правила для різних категорій пасажирів

Звичайні пасажири (без пільг)

Способи оплати проїзду:

Готівка. Вартість – 15 гривень за одноразову поїздку оплачується водієві при посадці в автобус. Оплата через мобільний додаток CIVIL

Вартість: 15 гривень за одноразову поїздку

Потрібно просканувати QR-код, розміщений у салоні транспортного засобу

3. Транспортною карткою:

Вартість картки: 200 гривень (з них 100 грн вже на балансі, 117,50 грн – вартість самої картки)

Поповнювати картку можна у терміналах міста City24, EasyPay, iBox або через сервіси Приват24, Portmone на зручну суму.

Пасажири зможуть купити картки у терміналах мережі “Сіті 24”, обладнаних спеціальними диспенсерами, за адресами: ТЦ “Токіо” (вул.Легоцького, 19А), “Вопак” (вул.Яроцька, 2), “Вопак” (вул.Капушанська, 35) та у Центрі обслуговування пасажирів (пл. Поштова, 4).

В Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток

4. Банківська картка

Оплата безпосередньо через валідатор

Вартість: 15 гривень

У майбутньому буде запроваджено диференціацію вартості квитка: найдорожче буде купляти у водія, трохи дешевше — розраховуватися банківською карткою, а найвигідніше — транспортною карткою та через мобільний додаток.

Діти (школярі):

З 1 вересня 2025 року пільговий проїзд для учнів можливий лише за наявності персоналізованої учнівської транспортної картки. Учнівського квитка вже недостатньо. Щоб учні могли скористатися пільговим проїздом, батькам потрібно замовити учнівську пільгову картку у мобільному застосунку CIVIL, який доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.

Умови пільги для школярів:

Знижка 50% від вартості проїзду (7,50 грн замість 15 грн)

Діє протягом навчального року, крім вихідних, святкових днів та канікул

Картка персоналізована та видається учням закладів загальної середньої освіти міста

Якщо батьки не хочуть, щоб дитина їздила за пільговим тарифом, вони можуть не оформляти картку.

Лише 10% ужгородських школярів мають пільгові картки для проїзду: як оформити транспортну картку для дитини

Оформити картку можна онлайн через додаток CIVIL

Завантажити мобільний застосунок CIVIL Авторизуватися через сервіс “Дія” Заповнити форму та додати фото дитини Чекати підтвердження від навчального закладу Отримати сповіщення про готовність картки Забрати картку в Центрі обслуговування пасажирів

Офлайн: Звернутися до Центру обслуговування пасажирів за адресою: пл. Поштова, 4 (приміщення “Укрпошти”, вхід через арку з вул. Небесної Сотні). Контакт для запису: +380753067839.

Необхідні документи:

Копія свідоцтва про народження або ID-картки учня

Довідка із закладу освіти (за відсутності ID-картки – з фото)

Документ, що посвідчує особу одного з батьків чи законного представника

За потреби – документ, що підтверджує повноваження законного представника

Важливо:

Під час видачі обов’язково проводиться ідентифікація учня

Картка для дитини безкоштовна при першому оформленні

У разі втрати картки батьки відновлюють її за 117 гривень

Якщо ж школяр без учнівської транспортної картки розраховується у водія готівкою, то платить повну суму проїзду — 15 гривень.

Діти до 7 років їздять в автобусах безкоштовно.

Пенсіонери та інші пільгові категорії

З 15 квітня 2025 року пільговий проїзд можливий лише за наявності “Муніципальної картки ужгородця”. Пільговики мають зареєструвати свій проїзд, приклавши до валідаторів свою пільгову транспортну картку.

Умови пільги:

Безкоштовний проїзд для пільгових категорій зберігається

На картці немає грошей – вона просто фіксує факт проїзду пільговика

Хто має право на пільгову картку:

Пенсіонери (зареєстровані в Ужгороді), пенсіонери з інших громад, які не мають муніципальної картки, платять повну вартість проїзду — 15 грн.

Особи з інвалідністю

Учасники бойових дій

Постраждалі від ЧАЕС

Діти з багатодітних сімей

Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані як жителі Ужгорода

Інші категорії згідно з законодавством

Оформити її можна в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в кабінеті 105 на першому поверсі Ужгородської міської ради.

“Муніципальна картка ужгородця”: як, коли, хто і для чого може її отримати

Необхідні документи:

Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)

Документ, який підтверджує статус особи як пільговика (довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, ЧАЕС, дитини з багатодітної сім’ї тощо)

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для ВПО

Фото буде зроблено на місці при подачі документів

Важливо:

Станом на середину липня 2025 року в Ужгороді видано більше 16,5 тисяч пільгових карток

У разі втрати картки для повторної видачі необхідно звернутися до оператора АСООП за номером: 0-800-35-19-21

Вартість повторного випуску картки — 117 гривень

Військові:

Військові, які мають посвідчення “Учасника бойових дій”, мають право отримати пільгову картку для проїзду в громадському транспорті Ужгорода і їздити безкоштовно.

Детальну інформацію про оформлення пільгової картки можна отримати:

У ЦНАПі Ужгородської міської ради

У відділі транспорту міської ради

За телефоном гарячої лінії оператора: 0-800-35-19-21

Загальні правила користування транспортом

Обов’язки пасажирів:

Оплата проїзду

Пасажир зобов’язаний мати квиток на проїзд, а за наявності права пільгового проїзду – зареєструвати електронний квиток

Оплата проводиться одразу при посадці в транспорт.

Валідація картки

Для пільгового проїзду потрібно провалідувати картку в автобусі

Учні повинні проходити реєстрацію проїзду через валідатори

Контроль проїзду

З 1 липня 2025 року в автобусах працюють контролери

Валідатори розміщено не лише біля передніх, але й біля середніх дверей

Штрафи та санкції:

Безоплатний проїзд без валідації картки може призвести до штрафних санкцій, проте спочатку діє адаптаційний період, коли контролери будуть пояснювати правила без штрафування. Штраф за безоплатний проїзд — 20-кратний розмір від вартості проїзду, тобто 300 грн.

Перевезення багажу і ручної поклажі

Ручна поклажа – це речі вагою до 10 кг і розміром до 1 метра. Вона перевозиться безкоштовно.

Багаж – предмети, більші за 1 метр або вагою від 10 до 40 кг, за їх перевезення потрібно буде сплачувати 15 грн. Багаж перевозиться у салоні автобусів, на міських маршрутах по конструкції окремих багажників не передбачено.

Безплатно можна перевозити дитячі візки, крісла колісні, самокати, моноколеса.

Перевезення багажу вагою понад 40 кг заборонено.

Домашні тварини перевозяться у клітках або переносках.

Нові квитки та перевірка контролерів: з 11 жовтня оновлюють правила проїзду міським транспортом в Ужгороді

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ТОВ “КМС”, Ужгородська міська рада

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.