Нові правила проїзду в громадському транспорті Ужгорода: повний гід для всіх категорій пасажирів

23 Жовтня 2025 81

1 липня 2025 року, коли в Ужгороді запрацювала автоматизована система обліку оплати проїзду. Її запровадили для того, аби точніше рахувати пільгові проїзди і відшкодовувати їх перевізникам з міського бюджету.

Це означає, що всі пасажири тепер повинні реєструвати свій проїзд через валідатори, встановлені в автобусах. Їх у громадському транспорті встановили 16 червня цього року. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду, запрацювала опція оплати проїзду через додаток CIVIL, а контроль за проїздом у пасажирському транспорті вибірково здійснюють контролери.

Якщо ви заплуталися у правилах, то розповідаємо в одному матеріалі про всі нововведення.

Новий застосунок для оплати проїзду CIVIL

З липня запрацював застосунок для оплати CIVIL, детальні інструкції, як користуватися додатком є у “Посібнику користувача” на сайті оператора “КМС”. Важливо, що додаток Dozor, хоч і має менший функціонал аніж CIVIL, але теж працюватиме у місті.

У додатку CIVIL можна:

  1. Додати пільгову “Муніципальну карту ужгородця”;
  2. Батькам — “підв’язати” картки своїх дітей
  3. Переглядати історію поїздок та їх вартість
  4. Перевіряти баланс транспортної картки
  5. Відстежувати графік руху автобусів.

В Ужгороді запрацював додаток для оплати проїзду CIVIL. Як ним скористатися? 

Правила для різних категорій пасажирів

Звичайні пасажири (без пільг)

Способи оплати проїзду:

  1. Готівка. Вартість – 15 гривень за одноразову поїздку оплачується водієві при посадці в автобус.
  2. Оплата через мобільний додаток CIVIL

3. Транспортною карткою:

В Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток 

4. Банківська картка

У майбутньому буде запроваджено диференціацію вартості квитка: найдорожче буде купляти у водія, трохи дешевше — розраховуватися банківською карткою, а найвигідніше — транспортною карткою та через мобільний додаток.

Діти (школярі):

З 1 вересня 2025 року пільговий проїзд для учнів можливий лише за наявності персоналізованої учнівської транспортної картки. Учнівського квитка вже недостатньо. Щоб учні могли скористатися пільговим проїздом, батькам потрібно замовити учнівську пільгову картку у мобільному застосунку CIVIL, який доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.

Умови пільги для школярів:

Лише 10% ужгородських школярів мають пільгові картки для проїзду: як оформити транспортну картку для дитини

Оформити картку можна онлайн через додаток CIVIL

  1. Завантажити мобільний застосунок CIVIL
  2. Авторизуватися через сервіс “Дія”
  3. Заповнити форму та додати фото дитини
  4. Чекати підтвердження від навчального закладу
  5. Отримати сповіщення про готовність картки
  6. Забрати картку в Центрі обслуговування пасажирів

Офлайн: Звернутися до Центру обслуговування пасажирів за адресою: пл. Поштова, 4 (приміщення “Укрпошти”, вхід через арку з вул. Небесної Сотні). Контакт для запису: +380753067839.

Необхідні документи:

Важливо:

Якщо ж школяр без учнівської транспортної картки розраховується у водія готівкою, то платить повну суму проїзду — 15 гривень.

Діти до 7 років їздять в автобусах безкоштовно.

Пенсіонери та інші пільгові категорії

З 15 квітня 2025 року пільговий проїзд можливий лише за наявності “Муніципальної картки ужгородця”. Пільговики мають зареєструвати свій проїзд, приклавши до валідаторів свою пільгову транспортну картку.

Умови пільги:

Kartka

Хто має право на пільгову картку:

Оформити її можна в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) та в кабінеті 105 на першому поверсі Ужгородської міської ради.

Муніципальна картка ужгородця”: як, коли, хто і для чого може її отримати

Необхідні документи:

Важливо:

Kartka Uzhhorodcja1

Військові:

Військові, які мають посвідчення “Учасника бойових дій”, мають право отримати пільгову картку для проїзду в громадському транспорті Ужгорода і їздити безкоштовно.

Детальну інформацію про оформлення пільгової картки можна отримати:

Загальні правила користування транспортом

Обов’язки пасажирів:

  1. Оплата проїзду
  1. Валідація картки
  1. Контроль проїзду

Штрафи та санкції:

Безоплатний проїзд без валідації картки може призвести до штрафних санкцій, проте спочатку діє адаптаційний період, коли контролери будуть пояснювати правила без штрафування. Штраф за безоплатний проїзд — 20-кратний розмір від вартості проїзду, тобто 300 грн.

Перевезення багажу і ручної поклажі

Нові квитки та перевірка контролерів: з 11 жовтня оновлюють правила проїзду міським транспортом в Ужгороді

 

Зоряна Попович, Varosh
Фото: ТОВ “КМС”, Ужгородська міська рада

