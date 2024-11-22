Нові поїзди у напрямку Закарпаття та скорочення часу в дорозі наявних: Укрзалізниця анонсувала плани на 2025 рік

В АТ «Укрзалізниця» оголосили про формування графіку на наступний 2025 рік. В ньому, зокрема, передбачено запуск на маршрути у внутрішньому сполученні нових поїздів, пришвидшення та подовження рейсів вже існуючих.
Як повідомляють у відомстві, з 15 грудня додасться, зокрема, 5 нових рейсів у напрямку Карпат, а час у дорозі для 38 поїздів, в тому числі й на Закарпаття, буде зменшено.
Так, із грудня в напрямку Закарпаття курсуватимуть нові поїзди за маршрутом:
Паралельно із призначення нових рейсів, Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда Запоріжжя-Львів до станції Рахів та оптимізує час відправлення і прибуття, зокрема, поїзда сполученням Запоріжжя-Солотвино. Крім того, поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.
Також завдяки ремонтам залізничної інфраструктури скорочується час перебування в дорозі для низки поїздів. Серед них:
В Укрзалізниці також анонсували, що у 2025 році маршрут Київ-Відень із пересадкою у Чопі стане на 3 години швидшим і отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.
Нічний поїзд №27/28 КиївЧоп забезпечує пересадку одразу на два денні маршрути: Чоп-Будапешт-Відень та Чоп-Кошиці-Братислава.
Як повідомляв Varosh, із 15 грудня курсуватимуть 2 нові міжнародні поїзди через Чоп: з Києва до Братислави та Будапешта.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото Укрзалізниці
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