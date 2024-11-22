Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Нові поїзди у напрямку Закарпаття та скорочення часу в дорозі наявних: Укрзалізниця анонсувала плани на 2025 рік

22 Листопада 2024 97

В АТ «Укрзалізниця» оголосили про формування графіку на наступний 2025 рік. В ньому, зокрема, передбачено запуск на маршрути у внутрішньому сполученні нових поїздів, пришвидшення та подовження рейсів вже існуючих.

Як повідомляють у відомстві, з 15 грудня додасться, зокрема, 5 нових рейсів у напрямку Карпат, а час у дорозі для 38 поїздів, в тому числі й на Закарпаття, буде зменшено.

Так, із грудня в напрямку Закарпаття курсуватимуть нові поїзди за маршрутом:

gal-263549
gal-263556
gal-263563
gal-263570
gal-263577
gal-263584

Паралельно із призначення нових рейсів, Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда Запоріжжя-Львів до станції Рахів та оптимізує час відправлення і прибуття, зокрема, поїзда сполученням Запоріжжя-Солотвино. Крім того, поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

Також завдяки ремонтам залізничної інфраструктури скорочується час перебування в дорозі для низки поїздів. Серед них:

В Укрзалізниці також анонсували, що у 2025 році маршрут Київ-Відень із пересадкою у Чопі стане на 3 години швидшим і отримає +70% місць завдяки додатковому вагону.

Нічний поїзд №27/28 КиївЧоп забезпечує пересадку одразу на два денні маршрути: Чоп-Будапешт-Відень та Чоп-Кошиці-Братислава.

Як повідомляв Varosh, із 15 грудня курсуватимуть 2 нові міжнародні поїзди через Чоп: з Києва до Братислави та Будапешта.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Укрзалізниці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Varosh новини # новини Укрзалізниця # нові поїзди # нові поїзди Закарпаття # нові поїзди Укрзалізниця # Укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16-томну “Історію України” видав ужгородський професор Сергій Федака

На екологічних острівцях АВЕ Ужгород тепер можна здати Tetra Pak

Фігурне катання у горах: як чернівчанка на ковзанах по замерзлому Бребенескулу каталася

Майстер-класи, екскурсія та лекція, вечорниці: заходи в Ужгороді на 22-24 листопада