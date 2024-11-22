Нові поїзди у напрямку Закарпаття та скорочення часу в дорозі наявних: Укрзалізниця анонсувала плани на 2025 рік

В АТ «Укрзалізниця» оголосили про формування графіку на наступний 2025 рік. В ньому, зокрема, передбачено запуск на маршрути у внутрішньому сполученні нових поїздів, пришвидшення та подовження рейсів вже існуючих.

Як повідомляють у відомстві, з 15 грудня додасться, зокрема, 5 нових рейсів у напрямку Карпат, а час у дорозі для 38 поїздів, в тому числі й на Закарпаття, буде зменшено.

Так, із грудня в напрямку Закарпаття курсуватимуть нові поїзди за маршрутом:

Поїзд № 33/34 Кривий Ріг-Ясіня . Новий поїзд має покращити транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

. Новий поїзд має покращити транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня). Поїзд № 61/62 Дніпро-Рахів . Цей потяг курсуватиме через день і дозволить збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

. Цей потяг курсуватиме через день і дозволить збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат. Поїзд № 83/84 Київ-Солотвино . Так само курсуватиме через день, і додасть 50% до пропозиції місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

. Так само курсуватиме через день, і додасть 50% до пропозиції місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття. Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук-Ужгород курсуватиме через день, додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

Паралельно із призначення нових рейсів, Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда Запоріжжя-Львів до станції Рахів та оптимізує час відправлення і прибуття, зокрема, поїзда сполученням Запоріжжя-Солотвино. Крім того, поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

Також завдяки ремонтам залізничної інфраструктури скорочується час перебування в дорозі для низки поїздів. Серед них:

Поїзд №13/14 Київ-Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв;

Поїзд №55/56 Київ-Рахів пришвидшений на 57 хв з Києва до Рахова;

Поїзд №45/46 Ужгород-Харків пришвидшений на 51 хв з Ужгорода до Харкова;

Поїзд №39/40 Запоріжжя-Солотвино пришвидшений на 45 хв із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв із Солотвина до Запоріжжя;

Поїзд № 3/4 Запоріжжя-Ужгород пришвидшений на 41 хв з Ужгорода до Запоріжжя.

В Укрзалізниці також анонсували, що у 2025 році маршрут Київ-Відень із пересадкою у Чопі стане на 3 години швидшим і отримає +70% місць завдяки додатковому вагону. Нічний поїзд №27/28 КиївЧоп забезпечує пересадку одразу на два денні маршрути: Чоп-Будапешт-Відень та Чоп-Кошиці-Братислава. Як повідомляв Varosh, із 15 грудня курсуватимуть 2 нові міжнародні поїзди через Чоп: з Києва до Братислави та Будапешта. Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Укрзалізниці

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