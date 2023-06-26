Нові послуги можна оформити у ЦНАПах Закарпаття (інтерактивна мапа)

У ЦНАПах області розширили спектр послуг, які можуть отримати учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА в Телеграмі.
Відтак, у центрі надання адмінпослуг зможуть:
Знайти найближчий ЦНАП можна на інтерактивній мапі порталу Допомога Закарпаття.
Varosh, за матеріалами ОВА
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