Нові послуги можна оформити у ЦНАПах Закарпаття (інтерактивна мапа)

У ЦНАПах області розширили спектр послуг, які можуть отримати учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників і захисниць. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА в Телеграмі.

Відтак, у центрі надання адмінпослуг зможуть:

офіційно встановити свій статус;

отримати чи замінити посвідчення;

продовжити дію документів;

одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подати заявку на отримання грошової допомоги чи компенсації.

Знайти найближчий ЦНАП можна на інтерактивній мапі порталу Допомога Закарпаття.

Varosh, за матеріалами ОВА

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