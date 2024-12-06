Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Нова мініскульптура та “Щедрик” в різних інтерпретаціях: в Ужгороді вшанували Миколу Леонтовича

6 Грудня 2024 24

Цьогоріч виповнюється 105 років з часу першого виконання легендарного «Щедрика». У 1919 році цей всесвітньовідомий твір в обробці Миколи Леонтовича прозвучав саме в Ужгороді.

До 105-річчя з часу першого виконання «Щедрика» в Ужгороді відкрили нову, 73-ю за ліком мініскульптурку, яка присвячену композитору Миколі Леонтовичу.

gal-265342
gal-265349
gal-265356

На зимовій годівничці сидить «батько пісні» – Микола Леонтович, поруч з яким пташки – 2 щедрики лісових. Всередині годівнички – різдвяний дзвіночок: нагадування про «Carol of the Bells». Скульптурна композиція розташована на стіні, де нанесено перші слова з всесвітньовідомого твору. Автор композиції – скульптор Роман Мурник, розповів професор УжНУ Федір Шандор.

468651015 10226172019076521 3271145409307674019 N

Мініскульпурка Миколи Леонтовича

Після відкриття мініскульптурки у конференц-залі ректорату УжНУ відбувся концерт за участі музичних колективів з Закарпаття та гостей з інших областей. Центральним твором концерту став саме «Щедрик», який впродовж заходу лунав у різних музичних варіаціях та обробках.

«До нас приїхав колектив із Харкова «Сувенір», який об’єднує студентів і учнів мистецьких шкіл міста. Прозвучало вітання від Зіновія Корінця – колишнього керівника Закарпатського народного хору, який тепер працює в Києві. Приїхала Ольга Прокопенко очільниця музею Леонтовича у Марківцях на Вінничині, де композитор був убитий… Були всі, хто глибоко знає і поважає не тільки «Щедрика», але всю творчість і постать Миколи Леонтовича», – розповіла для Varosh співорганізаторка заходу, кураторка проєктів “Срібного дзвону” Лідія Маніца.

gal-265321
gal-265307
gal-265265
gal-265272

Під час концерту і у супроводі «Щедрика» на сцені працювали художники Роман Пилип та Аттіла Коприва. Роман Пилин розписував петриківським розписом старовинне чорне фортепіано, тоді як Аттіла Коприва – створював тематичну картину. Музичний інструмент, каже Лідія Маніца, стане подарунком для меценатів, які стало підтримують «Срібний дзвін». Картина авторства Аттіли Коприви, своєю чергою, надалі прикрашатиме стіни Ужгородського національного університету.  

«Чому обрали саме «Щедрик»? Тому що він розповідав і розповідає про нас усьому світу. 17 музикантів капели Кошиця були з Ужгорода. Все повязано, ниточки тягнуться крізь роки і століття. Ми маємо глибоке коріння, свою інтелігенцію, давні традиції. Тож присвятили цей захід всім тим, кого з нами вже нема, але через нас, нащадків, надалі проявляються імена нашого славетного українського роду», – сказала Лідія Маніца.

gal-265279
gal-265258
gal-265293

Хоровий твір українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик» – чи не найбільш відома українська пісня, яка виконується хоровими колективами в усьому світі. Всесвітньовідомим «Щедрик» став завдяки Українській республіканській капелі під керівництво Олександра Кошиця, яка в часи УНР презентувала українську пісню в Європі та США, аби розповісти про Україну, українців та українську культуру загалом.

На гастролі капела вирушила у 1919 році саме з Ужгорода, де перед виїздом «Щедрик» пролунав у готелі «Корона».

468718370 10226172022876616 4013359174216191512 N

Хустка «Щедрик» від ужгородського бренду «Шпальта»

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Сергія Денисенка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Микола Леонтович # мініскульптурка Леонтович # мініскульптурка Леонтович Ужгород # мініскульптурка Ужгород # мініскульптурки Ужгород # новини Varosh # Щедрик Ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

“Пастух цвіркунів”: нову книгу для дітей презентував Мирослав Дочинець

Ігри нескорених захисників пройдуть в Ужгороді

Відкриття книгарні, стендап та фотовиставка: куди піти в Ужгороді 6-8 грудня

Донорами крові стали волонтери “Руху підтримки закарпатських військових”