Нова мініскульптура та “Щедрик” в різних інтерпретаціях: в Ужгороді вшанували Миколу Леонтовича

Цьогоріч виповнюється 105 років з часу першого виконання легендарного «Щедрика». У 1919 році цей всесвітньовідомий твір в обробці Миколи Леонтовича прозвучав саме в Ужгороді.

До 105-річчя з часу першого виконання «Щедрика» в Ужгороді відкрили нову, 73-ю за ліком мініскульптурку, яка присвячену композитору Миколі Леонтовичу.

На зимовій годівничці сидить «батько пісні» – Микола Леонтович, поруч з яким пташки – 2 щедрики лісових. Всередині годівнички – різдвяний дзвіночок: нагадування про «Carol of the Bells». Скульптурна композиція розташована на стіні, де нанесено перші слова з всесвітньовідомого твору. Автор композиції – скульптор Роман Мурник, розповів професор УжНУ Федір Шандор.

Після відкриття мініскульптурки у конференц-залі ректорату УжНУ відбувся концерт за участі музичних колективів з Закарпаття та гостей з інших областей. Центральним твором концерту став саме «Щедрик», який впродовж заходу лунав у різних музичних варіаціях та обробках.

«До нас приїхав колектив із Харкова «Сувенір», який об’єднує студентів і учнів мистецьких шкіл міста. Прозвучало вітання від Зіновія Корінця – колишнього керівника Закарпатського народного хору, який тепер працює в Києві. Приїхала Ольга Прокопенко – очільниця музею Леонтовича у Марківцях на Вінничині, де композитор був убитий… Були всі, хто глибоко знає і поважає не тільки «Щедрика», але всю творчість і постать Миколи Леонтовича», – розповіла для Varosh співорганізаторка заходу, кураторка проєктів “Срібного дзвону” Лідія Маніца.

Під час концерту і у супроводі «Щедрика» на сцені працювали художники Роман Пилип та Аттіла Коприва. Роман Пилин розписував петриківським розписом старовинне чорне фортепіано, тоді як Аттіла Коприва – створював тематичну картину. Музичний інструмент, каже Лідія Маніца, стане подарунком для меценатів, які стало підтримують «Срібний дзвін». Картина авторства Аттіли Коприви, своєю чергою, надалі прикрашатиме стіни Ужгородського національного університету.

«Чому обрали саме «Щедрик»? Тому що він розповідав і розповідає про нас усьому світу. 17 музикантів капели Кошиця були з Ужгорода. Все пов’язано, ниточки тягнуться крізь роки і століття. Ми маємо глибоке коріння, свою інтелігенцію, давні традиції. Тож присвятили цей захід всім тим, кого з нами вже нема, але через нас, нащадків, надалі проявляються імена нашого славетного українського роду», – сказала Лідія Маніца.

Хоровий твір українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик» – чи не найбільш відома українська пісня, яка виконується хоровими колективами в усьому світі. Всесвітньовідомим «Щедрик» став завдяки Українській республіканській капелі під керівництво Олександра Кошиця, яка в часи УНР презентувала українську пісню в Європі та США, аби розповісти про Україну, українців та українську культуру загалом.

На гастролі капела вирушила у 1919 році саме з Ужгорода, де перед виїздом «Щедрик» пролунав у готелі «Корона».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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