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Новини

Нова автобусна зупинка “Боздоський парк” з’явиться в Ужгороді

12 Грудня 2024 202

На міському автобусному маршруті № 11Б «вул. Володимирська – пл. Корятовича (через Боздоський парк)» з’явиться нова автобусна зупинка “Боздоський парк”. Переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, який відбувся 29 листопада 2024 року, на сьогоднішньому засіданні виконкому визнали комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», повідомили в Ужгородській міськраді.

Нову зупинку облаштують на вулиці Анатолія Тегзи (Возз’єднання) навпроти парковки, що розміщена біля центрального виїзду із Боздоського парку.

Директор  КП Віталій Готра пояснив Varosh: наразі підприємство тільки дізналося про те, що виграло конкурс. Тепер мають обстежити маршрут, відшліфувати його:

— 11-й маршрут — круговий і цікавий тим, що заїжджає на вулиці, на які інші автобуси не їдуть. Нам потрібно розробити деталі маршруту, погодити його з поліцією, розробити графіки руху автобусів. Процедурно ми орієнтуємося запустити цю зупинку десь із середини січня, — сказав він.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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# «Ужгородський муніципальний транспорт» # автобусний маршрут # Боздоський парк # Віталій Готра # новини Varosh # Ужгородська міська рада

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