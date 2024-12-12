Нова автобусна зупинка “Боздоський парк” з’явиться в Ужгороді

На міському автобусному маршруті № 11Б «вул. Володимирська – пл. Корятовича (через Боздоський парк)» з’явиться нова автобусна зупинка “Боздоський парк”. Переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, який відбувся 29 листопада 2024 року, на сьогоднішньому засіданні виконкому визнали комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», повідомили в Ужгородській міськраді.
Нову зупинку облаштують на вулиці Анатолія Тегзи (Возз’єднання) навпроти парковки, що розміщена біля центрального виїзду із Боздоського парку.
Директор КП Віталій Готра пояснив Varosh: наразі підприємство тільки дізналося про те, що виграло конкурс. Тепер мають обстежити маршрут, відшліфувати його:
— 11-й маршрут — круговий і цікавий тим, що заїжджає на вулиці, на які інші автобуси не їдуть. Нам потрібно розробити деталі маршруту, погодити його з поліцією, розробити графіки руху автобусів. Процедурно ми орієнтуємося запустити цю зупинку десь із середини січня, — сказав він.
Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне
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